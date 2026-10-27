Cháy cửa hàng gas tại đường Trại Lẻ, TP Hải Phòng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 17h ngày 27/10, tại cửa hàng bán gas ở địa chỉ số 122 Trại Lẻ, phường Lê Chân, Hải Phòng. Phát hiện ra vụ cháy, người dân đã nhanh chóng báo Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hội, Công an thành phố Hải Phòng).

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan nhanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 114 đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cựu nạn cứu hộ) và Công an phường Lê Chân khẩn trương tiếp cận hiện trường. Đồng thời, thông báo cho cơ quan Điện lực khu vực để phối hợp xử lý, cắt điện đảm bảo an toàn.

Lực lượng cứu hoả triển khai các phương án dập lửa và khoanh vùng sự cố, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã triển khai các phương án dập lửa và khoanh vùng sự cố, ngăn chặn nguy cơ cháy lan đối với mặt hàng gas đặc thù. Vụ cháy xảy ra vào giờ tan tầm; khu vực xảy ra cháy đông đúc dân cư và người qua lại. Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông. Đến khoảng 17h50' cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.