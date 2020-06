Cháy dữ dội tại cơ sở sản xuất tăm tre và than sạch giữa nắng nóng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h10’ ngày 5/6, Trung tâm chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại cơ sở sản xuất tăm tre và than sạch, Khu Công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Hiện trường vụ cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đội chữa cháy số 1, 2, 4, 9 xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe tiếp nước, 4 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp Công an huyện Diễn Châu triển khai các đội hình chữa cháy, làm mát khu vực xung quanh.



Đám cháy xuất phát từ đống mùn cưa, gỗ dăm phía bên ngoài nhà xưởng. Do lượng chất cháy lớn, thời tiết nắng nóng nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội. Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Do nhà xưởng chứa chủ yếu chất dễ cháy, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp hiện đang tiếp tục phun nước làm mát, ngăn chặn ngọn lửa âm ỉ và cháy bùng phát trở lại.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.