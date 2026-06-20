Cháy kho chứa củi, lan sang 2 nhà dân ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực cầu Sông Lấp (xã Bom Bo, TP. Đồng Nai) phát hiện lửa bốc lên dữ dội từ kho chứa củi của một hộ dân.

Cháy nhà chứa củi lan sang các nhà bên cạnh

Do thời tiết khô nóng cùng các vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, áp sát hai hộ dân liền kề khiến nhiều người hoảng hốt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đồng Nai đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai phương án dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân địa phương cũng tích cực hỗ trợ nhau di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Sau gần 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt của các hộ dân đã bị thiêu rụi và hư hỏng.

Một căn nhà bị cháy lan

Nguyên nhân ban đầu được xác định do khu vực tập kết củi của nhà dân, gặp sự cố phát sinh cháy rồi lan rộng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể và thống kê thiệt hại.