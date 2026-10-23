Cháy kho thùng xốp tại Cà Mau, khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 14h50, lửa bùng lên dữ dội tại nhà kho của một cơ sở kinh doanh gần cống Cà Mau. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, khiến người dân xung quanh hoảng sợ, rời khỏi nhà.

Vụ cháy khiến ngọn khói bốc cao hàng chục mét.

Lực lượng chức năng điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng tại chỗ đến hiện trường dập lửa. Do nhà kho chứa nhiều thùng xốp, vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng PCCC dập lửa tại hiện trường.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm sát kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp, nên lực lượng chữa cháy kết hợp lấy nước dưới kênh để dập lửa.

Cơ sở cháy chứa đựng nhiều thùng xốp nên ngọn lửa bén nhanh.

Khoảng 15h ngọn lửa chưa được khống chế. Cơ quan chức năng đang tiếp tục dập lửa, xác định nguyên nhân và thống kê thiệt hại.