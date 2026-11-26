Sáng 26/11, lực lượng chức năng TP.HCM và phường Tân Đông Hiệp đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy nhà kho nằm trên con hẻm đường An Nhơn, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vào tối 25/11.

Cháy lớn tại kho thiết bị cơ khí (ảnh: Lê Trung)

Theo thông tin ban đầu, 22h ngày 25/11, nhiều người dân sống lân cận đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện ngọn lửa đang bùng phát dữ dội từ khu vực nhà kho này.

Nhiều người đã hô hoán, sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như dầu nhớt nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao cuồn cuộn. Lo sợ cháy lan, các hộ dân xung quanh đã khẩn trương di dời tài sản và tháo chạy ra khu vực an toàn.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường (ảnh: Lê Trung)

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 33 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM) đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp cũng lập tức có mặt để phong tỏa tuyến đường An Nhơn, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác cứu hỏa.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng phun nước dập lửa (ảnh: Lê Trung)

Do hiện trường vụ cháy nằm trong hẻm nhỏ, công tác tiếp cận của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước dập tắt đám cháy.

Theo chính quyền địa phương, vụ cháy xảy ra tại kho xưởng sản xuất linh kiện cơ khí, sắt thép rộng khoảng 450m². Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.