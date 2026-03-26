Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang

Thứ Năm, 14:32, 26/03/2026
VOV.VN - Cháy lớn bùng phát tại căn nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang, hai người kịp thoát nạn, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trưa 26/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa khống chế một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà 4 tầng rộng hơn 70m² trên đường Lê Thành Phương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo người dân, khoảng 10h20 phút cùng ngày, tại căn nhà trên, ngọn lửa bùng phát từ tầng 3, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Người dân hô hoán khi phát hiện đám cháy

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai người lớn tuổi ở tầng 2. Khi thấy khói bốc lên nghi ngút, cả hai đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Căn nhà nằm giữa một quán ăn và một ngân hàng, khu vực đông người nên nhiều người hoảng loạn chạy ra đường.

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa lan rất nhanh chỉ trong vài phút. May mắn quán ăn ở tầng dưới đóng cửa, nếu đang hoạt động thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai dập lửa và ngăn cháy lan.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy

Đến gần 11h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành kiểm tra hiện trường, ghi nhận nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, các tầng nhà ám khói đen.

Do vụ cháy xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực.

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Minh Minh/VTC News
Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ vào sáng sớm 16/3 tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 trẻ em trong gia đình tử vong. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 5 căn xung quanh bị ảnh hưởng

VOV.VN - Ngày 8/3, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 76 đường Thái Phiên, phường Minh Phụng (Quận 11 cũ), khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi.

