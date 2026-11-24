Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h24 ngày 24/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại nhà số 62 Hàng Thiếc (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra sự việc, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà. Nhiều người hô hoán, thông báo cho những người bên trong nhanh chóng thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy tại Hàng Thiếc. (Ảnh: A.Q)

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua xác minh, ngôi nhà cao 4 tầng, tầng 1 được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.