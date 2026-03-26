Cháy nhà dân ở Huế, một người tử vong

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chỉ có ông Văn Hữu Y, sinh năm 1967, trú tại địa phương. Ông Y là người bị tai biến, nằm liệt giường nên không có khả năng tự thoát thân khi hỏa hoạn xảy ra.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế có mặt để khống chế vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác dập lửa và cứu nạn.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy

Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh, khi lực lượng chức năng tiếp cận được nạn nhân thì ông Y đã tử vong. Nạn nhân sống cùng gia đình người em. Thời điểm xảy ra cháy, người thân đi làm không có ai ở nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.