中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy nhà dân ở Huế, một người tử vong

Thứ Năm, 21:09, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 16 giờ ngày 26/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ngôi nhà ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái, thành phố Huế.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà chỉ có ông Văn Hữu Y, sinh năm 1967, trú tại địa phương. Ông Y là người bị tai biến, nằm liệt giường nên không có khả năng tự thoát thân khi hỏa hoạn xảy ra.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế có mặt để khống chế vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác dập lửa và cứu nạn.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy

Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh, khi lực lượng chức năng tiếp cận được nạn nhân thì ông Y đã tử vong. Nạn nhân sống cùng gia đình người em. Thời điểm xảy ra cháy, người thân đi làm không có ai ở nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục