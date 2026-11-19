Khoảng 15h15 ngày 19/11, tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh (trước đây là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), đám cháy bùng phát tại nhà kho của một công ty sản xuất đồ nhựa trong con hẻm trên đường Nguyễn Văn Dương.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nhà máy (Ảnh: Minh Huy)

Phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ công ty sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh cùng lực lượng chữa cháy tại các khu công nghiệp lân cận đến hiện trường, triển khai dập lửa.

"Nhà kho xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 1.000m2. Trong lúc cháy xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn. Khi cháy, tôi thấy nhiều công nhân làm việc tại công ty chạy ra ngoài", anh Linh 30 tuổi, ngụ tại địa phương chia sẻ.

Đến hơn 17h30 cùng ngày, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt từ bên trong nhà kho. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy.

Người dân theo dõi vụ cháy ở Tây Ninh (Ảnh: Minh Huy)

Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Công an xã Mỹ Hạnh và các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.