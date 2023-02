Cháy nhà ở Đà Nẵng trong đêm valentine

Khoảng 21h 30 phút, trời đang mưa to nhưng người dân bất ngờ phát hiện đám cháy ở tầng 4 căn nhà số 119 đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đám cháy xảy ra ở tầng 4 ngôi nhà.

Do đám cháy ở trên tầng cao, trời lại mưa to nên người dân đã gọi điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhận tin báo, 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng, đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Hải Châu đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy. Hơn 30 phút sau đám cháy đã được khống chế. Theo cơ quan chức năng, thời điểm đám cháy xảy ra, ngôi nhà này không có ai ở bên trong nên không gây thiệt hại về người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ./.