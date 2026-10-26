English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy nhà tại Gia Lai, hai cha con tử vong

Thứ Hai, 11:42, 26/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 26/10, một vụ cháy nhà xảy ra tại xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai khiến hai cha con tử vong. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, Tổ an ninh trật tự cơ sở phát hiện đám cháy bùng phát tại nhà ông H.Q ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

chay nha tai gia lai, hai cha con tu vong hinh anh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa. Khi tiếp cận bên trong căn nhà, cơ quan chức năng phát hiện hai người đã tử vong.

Hai nạn nhân là con trai và cháu nội của chủ nhà, được xác định là ông H.T.L, sinh năm 1983 và cháu H.G.B, sinh năm 2013.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp cận hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng xe máy ở Nguyễn Khánh Toàn
Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng xe máy ở Nguyễn Khánh Toàn

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng kinh doanh, trưng bày xe máy trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, xảy ra tối 8/10. Vụ cháy được dập tắt sau khoảng 35 phút, không gây thiệt hại về người.

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng xe máy ở Nguyễn Khánh Toàn

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng xe máy ở Nguyễn Khánh Toàn

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng kinh doanh, trưng bày xe máy trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, xảy ra tối 8/10. Vụ cháy được dập tắt sau khoảng 35 phút, không gây thiệt hại về người.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 2 người chết ở Thượng Phúc
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 2 người chết ở Thượng Phúc

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có vi phạm.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 2 người chết ở Thượng Phúc

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 2 người chết ở Thượng Phúc

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có vi phạm.

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 2 người tử vong ở xã Thượng Phúc
Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 2 người tử vong ở xã Thượng Phúc

VOV.VN - Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy tại một nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, khiến 2 người tử vong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 36 phút.

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 2 người tử vong ở xã Thượng Phúc

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 2 người tử vong ở xã Thượng Phúc

VOV.VN - Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy tại một nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, khiến 2 người tử vong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 36 phút.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục