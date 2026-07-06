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Cháy nhà trên phố Trần Phú (Hà Đông): Nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường

Thứ Hai, 10:36, 06/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường vụ cháy xảy ra tại số 135 phố Trần Phú, phường Hà Đông (Hà Nội) sáng 6/7 để khẩn trương dập lửa, cứu nạn và ngăn cháy lan.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 8h50 sáng nay (6/7) đơn vị nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 135 phố Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

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Cháy nhà trên phố Trần Phú (Hà Đông), nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường. Ảnh OFF.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, đồng thời điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đến chi viện.

Để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đề nghị Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông.

Đồng thời, Công an phường Hà Đông được giao phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực hiện trường. Ban Chỉ huy quân sự phường Hà Đông cũng được huy động tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, ngăn ngừa nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi phát hiện xảy ra cháy, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114, đồng thời hô hoán để cảnh báo những người xung quanh.

Người dân không tự ý tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn khi không có nhiệm vụ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân vụ cháy tại phố Trần Phú đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phi Long/VOV.VN
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