Cháy phòng trọ 3 người chết ở TPHCM: Đốt nhà vì mâu thuẫn tình cảm

Liên quan đến vụ cháy 3 người tử vong tại phòng trọ trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) khiến 3 người chết, chiều nay (12/6), cơ quan chức năng của quận Bình Tân đã có báo cáo gửi UBND TPHCM về vụ việc.

Vụ cháy khiến 3 người chết và thiệt hại nhiều tài sản bên trong.

Theo UBND quận Bình Tân, khoảng 2 sáng ngày 12/6, Công an quận tiếp nhận tin báo cháy và đã triển khai lực lượng đến hiện trường chữa cháy và cứu hộ. Đám cháy lớn trong căn phòng trọ được khống chế, dập tắt hoàn toàn sau đó 10 phút. Qua kiểm tra có 3 người tử vong trong nhà trọ.

Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định là chị Đào Thị D. (35 tuổi) thường trú Tân Hưng, An Giang; em Đ.V.Th. (15 tuổi) và em Đ.V.T. (13 tuổi, tất cả cùng quê Vĩ Châu Phú, An Giang). Các nạn nhân là người thân của nhau. Ngoài làm 3 người tử vong, vụ cháy khiến 1 xe máy, 1 xe đạp và một số vật dụng sinh hoạt với diện tích cháy là toàn bộ 12m2 phòng trọ.

Khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Ngay sau vụ việc xảy ra lãnh đạo UBND và Công an quận Bình Tân có mặt trực tiếp tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Việc trích xuất hình ảnh từ camera, cho thấy thời điểm căn phòng trọ phát hỏa có một người đàn ông chạy từ bên trong ra. Qua điều tra ban đầu, công an địa phương nhận định nguyên nhân vụ cháy là do đốt nhà vì mâu thuẫn tình cảm.

Hiện cơ quan công an đang tổ chức, truy bắt đối tượng này để điều tra, làm rõ vụ cháy thương tâm này./.