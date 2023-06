Cháy quán cafe trên đỉnh khu du lịch Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của UBND thị trấn Tam Đảo, vụ cháy bắt nguồn từ tầng 2 của quán cafe Khánh Huyền do bà Nguyễn Thị Luyến làm chủ.

Hiện trường vụ cháy ở Tam Đảo. Ảnh người dân cung cấp.

Sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, lực lượng công an thị trấn Tam Đảo, công an huyện Tam Đảo, Phòng cảnh sát PCCC và CHCN công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng dân phòng, người dân đã huy động lực lượng tiến hành khống chế và dập lửa.

Sau hơn 30 phút, đến khoảng 22h35, vụ cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng thị trấn Tam Đảo cho biết, làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Luyến (chủ cửa hàng cafe Khánh Huyền) cho biết, trước khi cháy, trên tầng 2 có xảy ra chập điện, sau đó ngọn lửa bùng phát.

Rất may vụ cháy đã được kịp thời dập tắt, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Gia đình bà Luyến xin ký cam kết về an toàn phòng cháy chữa cháy với cơ sở kinh doanh dịch vụ và xin tự khắc phục hậu quả./.