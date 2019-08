Cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Nam

Liên tiếp các vụ cháy rừng quy mô lớn xảy ra tại địa bàn 2 xã Duy Sơn và Duy Trinh, huyện Duy Xuyên và xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thống kê sơ bộ, hơn 80 ha rừng keo lá tràm ở huyện Duy Xuyên bị ảnh hưởng. Trong khi tại huyện Nam Trà My, do mới phát hiện đám cháy vào ban đêm, trên núi cao nên công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục.



Trước đó, khoảng 6h sáng qua (17/8), người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại khu vực rừng keo lá tràm thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên nên hô hoán nhau dập lửa. Do địa hình núi cao, có gió mạnh nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa cháy lan sang khu vực rừng keo tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên.

Nhiều diện tích keo ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên bị thiêu rụi.

Để khống chế đám cháy, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 300 người gồm công an, quân sự, kiểm lâm và người dân địa phương vào cuộc. Đến khoảng 9 giờ sáng nay, ngọn lửa mới được khống chế.

Còn tại huyện Nam Trà My, thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực núi cao thuộc thôn 1, xã Trà Tập. Chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng đến hiện trường dập lửa.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do người dân đốt rẫy dẫn đến cháy lan.

“Lực lượng công an, quân sự, dân quân xã và tổ bảo vệ rừng đang có mặt tại hiện trường và tập trung mọi phương tiện để tiến hành công tác dập lửa”, ông Mẫn cho biết./.