Chiều 29/11, xảy ra cháy tại Khoa Xét nghiệm Hóa sinh – Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ cháy làm hư hỏng một số thiết bị xét nghiệm, không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 16h cùng ngày, khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực phòng xét nghiệm, khiến hàng trăm bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế hốt hoảng chạy ra ngoài.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai khống chế đám cháy. Đến khoảng 17h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lửa lan sang các khu vực khác.

Vụ cháy vào thời điểm bệnh viện đang có đông người. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ bệnh viện, vụ cháy làm hư hỏng một số trang thiết bị phục vụ xét nghiệm hóa sinh và miễn dịch. Ngay trong chiều cùng ngày, Ban Giám đốc bệnh viện tổ chức họp khẩn, triển khai phương án khắc phục, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thông tin ban đầu nghi do chập điện thiết bị tại phòng xét nghiệm.

Clip: Hiện trường vụ cháy tại