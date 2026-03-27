Cháy tại phố đêm Măng Đen, 4 gian hàng bị thiêu rụi

Thứ Sáu, 14:45, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa xảy ra xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi nhiều gian hàng tại Khu phố đêm Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ). Chính quyền địa phương đã phải chỉ đạo tạm ngưng hoạt động khu phố đêm để kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Khoảng 10 giờ 40 phút sáng nay- 27/3, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một gian hàng trong khu vực Khu phố đêm Măng Đen. Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Các gian hàng bị lửa thiêu rụi.

Đến 11 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Không xảy ra thiệt hại về người, vụ hỏa hoạn khiến 4 gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 gian hàng bị hư hỏng một phần. Nguyên nhân ban đầu được xác định là công nhân sửa chữa tại một gian hàng đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy, dẫn đến hỏa hoạn.

Các lực lượng tham gia chữa cháy.

Sau vụ việc, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm ngưng hoạt động Khu phố đêm Măng Đen để kiểm tra, rà soát toàn bộ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trước khi cho phép hoạt động trở lại.

Khu phố đêm nằm dưới khu vực trồng thông.
Các gian hàng bị cháy.
Xe chở vật liệu gây mất an toàn trên đường quê Quảng Ngãi

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên Tỉnh lộ 627B qua xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng xe tải chở vật liệu hoạt động rầm rộ, che chắn sơ sài làm rơi vãi đất, đá xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Miền Trung Công an tỉnh Quảng Ngãi phố đêm Măng Đen
Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

VOV.VN - Từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho khoảng 20.000 người lao động ở địa phương.

Phát triển sâm Ngọc Linh, từ nghị quyết đến cuộc sống vùng núi Quảng Ngãi

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều địa phương miền núi đã phát triển cây sâm Ngọc Linh mở ra hướng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Các bạn trẻ nơi đây đã mạnh dạn đầu tư trồng giống cây này vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn tài nguyên rừng

Kiểm tra điểm bán bánh mì trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc, niêm phong thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

