Cháy tại phố đêm Măng Đen, 4 gian hàng bị thiêu rụi

Khoảng 10 giờ 40 phút sáng nay- 27/3, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một gian hàng trong khu vực Khu phố đêm Măng Đen. Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Các gian hàng bị lửa thiêu rụi.

Đến 11 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Không xảy ra thiệt hại về người, vụ hỏa hoạn khiến 4 gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 gian hàng bị hư hỏng một phần. Nguyên nhân ban đầu được xác định là công nhân sửa chữa tại một gian hàng đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy, dẫn đến hỏa hoạn.

Các lực lượng tham gia chữa cháy.

Sau vụ việc, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm ngưng hoạt động Khu phố đêm Măng Đen để kiểm tra, rà soát toàn bộ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trước khi cho phép hoạt động trở lại.

Khu phố đêm nằm dưới khu vực trồng thông.

Các gian hàng bị cháy.