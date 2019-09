Cháy trường mầm non tại Quảng Trị, kịp thời sơ tán toàn bộ học sinh

Các giáo viên đã kịp thời di chuyển học sinh đến khu vực an toàn. Vào khoảng 15h, ngọn lửa bùng lên tại khu vực cầu thang của dãy nhà 4 phòng học ở điểm trường trung tâm Trường Mầm non phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Các giáo viên đã kịp thời di chuyển học sinh đến khu vực an toàn sau đó báo cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra vụ cháy.

Tại hiện trường, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phối hợp với các đơn vị trên địa bàn và người dân nhanh chóng tiếp cận đám cháy, sử dụng các phương tiện, dụng cụ dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, điểm trường trung tâm Trường Mầm non phường Đông Lương có 12 cô giáo và 118 học sinh đang học. Vụ cháy đã gây hư hỏng nhiều đồ dùng, tài liệu, tủ đựng đồ của học sinh.

Bà Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non phường Đông Lương, thành phố Đông Hà cho biết: “Lửa cháy lên mạnh lắm, lực lượng chữa cháy đến phối hợp với các đơn vị, người dân xung quanh tới giúp chữa cháy. Dập lửa kịp thời nên không ảnh hưởng đến các lớp. Các cô giáo đã kịp thời đưa các cháu qua khu vực an toàn"./.