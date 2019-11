Cháy xưởng ở May Nhà Bè-Sóc Trăng, công nhân vẫn được bảo đảm lương

Lãnh đạo UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh vừa có cuộc làm việc với Ban Giám đốc và công đoàn Công ty cổ phần May Nhà Bè - Sóc Trăng liên quan đến xưởng may của công ty bị cháy vào ngày (24/11) vừa qua. Theo đó, phía công ty cho biết, khoảng 800 công nhân của công ty sẽ trở lại làm việc vào ngày 2/12 tới. Công ty cũng sẽ trả đủ lương tháng 11 cho công nhân làm việc tại công ty.

Một góc của xưởng may của Công ty cổ phần May Nhà Bè - Sóc Trăng bị thiêu rụi.

Trước đó, trong nội dung thông báo của công ty cổ phần May Nhà Bè - Sóc Trăng do ông Phan Quang Cương, Tổng giám đốc công ty ký, ngày 02/12/2019 nhà máy hoạt động trở lại, nên công tác sản xuất và chế độ lương từ tháng 12/2019 về sau được duy trì và đảm bảo. Ngoài ra, tiền thưởng cuối năm của công nhân được chăm lo cho người lao động theo quy định.



Giữa năm 2018, Nhà máy mới Nhà Bè – Sóc Trăng, một thành viên của Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè (NBC) được đưa vào hoạt động tại Quốc lộ 60, Phường 7, TP. Sóc Trăng. Nhà máy xây dựng trên diện tích 6 hecta với tổng kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho 4.000 lao động tại địa phương và các khu vực lân cận trong giai cả đoạn 1 và 2.

Xưởng may bị thiệt hại nặng.

Vào khoảng 10h30 ngày 24/11, Xưởng may rộng khoảng 10.000 m2.của Công ty xảy ra hỏa hoạn. Toàn bộ tài sản bên trong gồm máy móc, thiết bị, vải bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính khoảng 180 tỷ đồng.