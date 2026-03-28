Chế độ hưu trí 2026: Điều kiện hưởng, mức lương hưu mới nhất

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2026

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường là 61 tuổi 6 tháng đối với nam và 57 tuổi đối với nữ. Ngoài ra, các trường hợp đặc biệt được nghỉ hưu sớm hơn tuổi quy định, có thể thấp hơn tối đa 5 hoặc 10 tuổi, tùy thuộc vào tính chất công việc hoặc điều kiện sức khỏe, hoặc trong một số trường hợp đặc thù không kể tuổi đời.

Đối với các chế độ hưu trí, điểm đáng chú ý là Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, với một số nội dung mới như bổ sung trợ cấp hằng tháng đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng, tăng cường quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội.

Để được hưởng chế độ hưu trí, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. Đây là một thay đổi quan trọng so với quy định cũ (yêu cầu 20 năm), tạo điều kiện cho nhiều người lao động có thời gian tham gia BHXH ngắn được tiếp cận với chế độ hưu trí.

Mức hưởng lương hưu

Theo quy định tại Điều 99 Luật BHXH 2024, mức hưởng lương hưu hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc như sau:

Lao động nữ: Mức lương hưu tương đương 45% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH (quy định tại Điều 104 của Luật này) đối với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính 2%, với mức hưởng tối đa là 75%.

Lao động nam: Mức hưởng 45% mức bình quân thu nhập, áp dụng cho 20 năm đóng BHXH. Mỗi năm đóng bổ sung được tính thêm 2%, với giới hạn tối đa là 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng được tính là 40% mức bình quân thu nhập, tương ứng 15 năm đóng BHXH. Mỗi năm đóng thêm được tính 1%.

Đối với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, nhưng có thời gian đóng BHXH theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nếu tổng thời gian đóng BHXH tại Việt Nam dưới 15 năm, thì mỗi năm đóng được tính 2,25% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH theo Điều 104 của Luật này.

Khi nào được đóng BHXH 1 lần để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí?

Khoản 7 Điều 33 Luật BHXH 2024 quy định: Trường hợp người lao động đã hết tuổi lao động nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động trước khi người lao động nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.