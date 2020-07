Chi đội Kiểm ngư số 4 - Điểm tựa cho ngư dân trên biển

Kể từ khi thành lập đến nay, bên cạnh việc thực hiện chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, thanh tra chuyên ngành thủy sản trên biển, lực lượng Kiểm ngư nói chung, Chi đội Kiểm ngư số 4 (Cục Kiểm ngư, Tổng Cục Thủy Sản) tại Cam Ranh - Khánh Hòa) nói riêng luôn tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển phát triển kinh tế.

Những năm qua, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã và đang trở thành điểm tựa cho ngư dân trên vùng biển Nam Trung Bộ và ngư dân khai thác ở ngư trường Trường Sa, góp phần bảo vệ ngư trường, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, kiểm ngư viên Chi đội Kiểm ngư 4 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân khai thác trên biển.

Gặp ngư dân Nguyễn Văn Tuấn quê ở Núi Thành, Quảng Nam - là một trong số những ngư dân được tàu của Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu nạn khi anh cập cảng Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa sau chuyến biển kéo dài hơn 1 tháng. Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió biển khơi, ngư dân Tuấn phấn khởi vì chuyến biển trúng lớn. Sau khi bán hết cá anh lại cùng bạn tàu khẩn trương nhận nước đá, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, chuẩn bị cho chuyến đánh bắt tiếp theo.

Anh Tuấn biết cho biết, mặc dù đã có gần 30 năm kinh nghiệm đi biển nhưng giữa biển khơi mênh mông, rủi ro khi gặp thiên tai, bão gió là điều không thể lường trước, đặc biệt nếu tàu có hỏng, chết máy, phá nước thì tai nạn là không tránh khỏi. Chuyến biển mới đây của anh không may tàu hỏng bánh lái, điều kiện trên biển gió mùa, biển động, tàu bị trôi dạt trên biển, may mắn tàu của anh anh được tàu KN 413 của Chi đội Kiểm ngư 4 kịp thời cứu giúp, lai kéo vào âu tàu đảo Sinh Tồn sửa chữa và tiếp tục vươn khơi.



“Nếu không được tàu Kiểm ngư kịp thời cứu nạn thì tính mạng tôi và bạn tàu đã ở lại biển khơi. Giờ khai thác ngoài biển xa, những ngư dân chúng tôi luôn nhận được sự trợ giúp của lực lượng kiểm ngư và các lực lượng khác trên biển như Hải quân, Cảnh sát biển nên rất yên tâm. Ngoài cứu nạn, các anh còn phát tờ rơi, tuyên truyền về pháp luật biển và những quy định khai thác ở vùng biển giáp ranh”, ngư dân Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ.



Với nhiệm vụ thực thi pháp luật về thủy sản trên các vùng biển được phân công; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động thủy sản trên vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật và nhiều nhiệm vụ khác, Chi đội Kiểm ngư số 4 còn tham gia công tác phòng chống thiên tai và phối hợp cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân tham gia hoạt động kinh tế biển.

Ông Nguyễn Đình Mão, Cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, mùa mưa bão đã đến, thời tiết trên biển có nhiều diễn biến bất thường nên đội tàu của Chi đội tăng cường trực trên biển, các tàu luôn chủ động các phương án sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn tàu cá ngư dân, luyện tập thành thạo các phương án, tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển để có thể xử lý nhanh và kịp thời trước mỗi sự cố, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Bà con ngư dân hãy yên tâm vươn khơi, bám biển. Bất kể ngày hay đêm; mặc cho sóng to, gió lớn, chúng tôi cũng như các lực lượng khác sẽ luôn ở bên cạnh, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Đình Mão cho biết.



Nói về nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn phương tiện, ngư dân trên biển, anh Trần Văn Chung, Thuyền trưởng tàu KN490 cho biết công việc này thường diễn ra trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, sóng to, gió lớn vì chỉ khi ấy tàu thuyền ngư dân hay gặp nạn. Có những khi tàu nhận nhiệm vụ phải di chuyển ngay trong đêm tối, tiếp cận được tàu ngư dân thường trong tình trạng tàu hỏng máy, bị phá nước, ngư dân kiệt sức vì chống đỡ với sóng gió nên chỉ sơ xảy một chút là có thể mất an toàn cho bản thân người cứu hộ cũng như tàu, ngư dân bị nạn. Nhiều trường hợp thuyền viên bị thương nặng không thể tự đi lại được, nhân viên y tế của tàu phải sử dụng cáng hoặc cõng từ tàu cá sang tàu kiểm ngư để được cấp cứu, chăm sóc, phục hồi sức khỏe hoặc đưa vào bờ tiếp tục điều trị, chính vì vậy đòi hỏi các thao tác phải hết sức cẩn trọng.

Chi đội Kiểm ngư số 4 hỗ trợ thực phẩm cho bà con khai thác trên biển.

Kể về lần cứu nạn, cứu hộ, lai kéo 2 tàu cá và đưa 10 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn, bàn giao cho Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và chủ tàu, anh Nguyễn Hoa Cương, thuyền trưởng tàu KN 413 cho biết: Đó là vào ngày 29-7-2019 khi tàu KH 99658 TS và KH 91558 TS đang kai thác hải sản tại ngư trường cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) 54 hải lý về phía Đông-Đông Nam thì bị hỏng máy, 2 tàu để thả trôi tự do trong điều kiện sóng to, gió lớn, biển động mạnh. Nhận được thông báo cứu hộ, cứu nạn từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4, tàu KN413 xuất phát ngay trong đêm, biển động, tầm nhìn hạn chế, chỉ sau vài giờ, tàu KN 413 đã tiếp cận và cứu kéo được 2 tàu cùng 10 ngư dân bị nạn, đưa về bờ an toàn.



Anh Nguyễn Hoa Cương tâm sự, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn nên anh em thuyền viên trên tàu xác định đây là mệnh lệnh trái tim, cứu ngư dân như cứu người thân của mình nên mỗi lần cứu được tàu và giúp ngư dân từ cõi chết trở về, mỗi cán bộ nhân viên tàu đều thấy vô cùng hạnh phúc. Đó chính là động lực để anh em thuyền viên tàu KN420 tiếp tục vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Theo ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 4, từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã kịp thời cứu giúp nhiều tàu thuyền và ngư dân bị nạn trong quá trình đánh bắt trên biển. Năm 2018, chi đội đã thực hiện 5 lượt tìm kiếm cứu bạn, cứu vớt và giúp đỡ 73 thuyền viên tàu cá gặp nạn; năm 2019 Chi đội KN4 đã cứu hộ, cứu nạn đưa 11 tàu cá với 219 ngư dân vào đất liền an toàn. Sáu tháng đầu năm 2020, Chi đội đã hai lần tham gia tìm kiếm thi thể ngư dân bị đuối nước, đưa vào đất liền 1 thi thể bàn giao cho địa phương và gia đình nạn nhân.Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cán bộ nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 4 đã kết hợp tuyên phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật Thủy sản 2017 cho ngư dân, nhằm giúp ngư dân nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, xác định được ranh giới các vùng biển để vững vàng, tự tin bám biển vươn khơi.

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 4 đã và đang là điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân trên biển phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền và ngư trường truyền thống./.