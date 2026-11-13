Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã tìm kiếm, quy tập hơn 4.400 hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia), tính đến ngày 12/11, các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, toàn chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 4.447 hài cốt liệt sĩ, đạt 63,53% mục tiêu đề ra.

Trong tổng số hài cốt đã tìm kiếm, quy tập, có 3.006 hài cốt được tìm thấy trong nước, 290 hài cốt tại Lào và 1.151 hài cốt tại Campuchia. Kết quả này cho thấy nỗ lực của các lực lượng trong việc mở rộng địa bàn tìm kiếm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ và gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685 (Thanh Thủy-Hà Giang)

Đáng chú ý, tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 1.017 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 731 hài cốt đã được tổ chức an táng vào ngày 14/10/2026.

Song song với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng được triển khai tích cực nhằm bảo đảm an toàn cho các lực lượng và người dân tại những khu vực tìm kiếm. Diện tích rà phá đã đạt 20.642,9ha trên tổng số 22.100ha theo kế hoạch, tương đương 93,4%.

Cũng trong ngày 12/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm. Lễ truy điệu, an táng thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp tục khẳng định trách nhiệm của các cấp, ngành trong hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.