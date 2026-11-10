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Chiến dịch 500 ngày đêm: Đắk Lắk tiếp tục lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Thứ Ba, 19:00, 10/11/2026
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VOV.VN - Tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hôm nay (10/11), Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công ty GeneViet tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đợt 2.

Tại điểm thu nhận mẫu ADN ở Công an tỉnh Đắk Lắk hôm nay (10/11), bà Trần Thị Ngọc Ánh (49 tuổi, ở phường Tân An) cùng em gái là Trần Thị Minh Phương đến lấy mẫu ADN để xác định danh tính cho 4 người cậu ruột đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ, hài cốt của các liệt sĩ.

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Bà Trần Thị Ngọc Ánh (49 tuổi, ở phường Tân An) lấy mẫu ADN để xác định danh tính cho 4 người cậu ruột đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Gia đình bà Ánh có 6 liệt sĩ, gồm 2 liệt sĩ bên nội và 4 liệt sĩ bên ngoại.

Bà Ánh cho biết, gia đình có 6 liệt sĩ, gồm 2 người bên nội và 4 người bên ngoại. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi mong chờ được biết nơi an nghỉ của những người thân đã hy sinh vẫn luôn thường trực. Vì vậy, việc được lấy mẫu ADN hôm nay mang đến cho gia đình thêm hy vọng.

“Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng vì hôm nay được đến đây và được thu nhận mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Hy vọng lớn nhất của gia đình chúng tôi là hy vọng với sự hỗ trợ của khoa học, sự tận tình của các cấp, các ngành thì chúng tôi nhanh chóng nhận được tin vui để gia đình có thể sớm đón được người thân yêu trở về. Dù hành trình phía trước có thể còn dài, nhưng việc được thu nhận mẫu hôm nay đã mang đến cho gia đình chúng tôi niềm tin rất lớn”, bà Trần Thị Ngọc Ánh chia sẻ.

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Lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 liệt sĩ, trong đó 6.850 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 5.458 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Qua rà soát 1.473 liệt sĩ hiện không còn thân nhân để lấy mẫu, 3.985 liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN với tổng số 4.346 thân nhân.

Đợt 1 vào tháng 7/2026, tỉnh đã thu nhận 2.422 mẫu sinh phẩm ADN. Trong đợt 2 này, dự kiến thu nhận thêm 1.671 mẫu.

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Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm hỏi thân nhân liệt sĩ trong buổi thu nhận mẫu ADN.

Để việc thu nhận mẫu đạt hiệu quả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương rà soát từng trường hợp, trực tiếp đến các gia đình thu thập thông tin, hướng dẫn và giải thích quy trình. Công tác này được thực hiện thận trọng, bởi mỗi mẫu ADN đều mang theo hy vọng tìm lại danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.

Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài các điểm thu nhận cố định, lực lượng công an còn tổ chức các tổ lưu động đến địa bàn vùng sâu, vùng xa và tận nhà những thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại.

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Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại nhà. (Ảnh: PC06, Công an Đắk Lắk)

“Chúng tôi phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng như là Công ty GeneViet để có phương án thu nhận, đảm bảo vừa thu nhận tại các trạm thu cố định, đồng thời tổ chức các tổ nhỏ, đi thu trực tiếp tại các địa bàn xã xa trung tâm. Cùng với đó, với các trường hợp thân nhân liệt sĩ đã già yếu, đau bệnh, không thể đi lại thì chúng tôi tổ chức các tổ đi thu trực tiếp tại nhà”, Đại tá Võ Hùng Tường thông tin.

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Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm"

VOV.VN - Chiều 29/7, Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên và kế hoạch điều hành chiến dịch trên địa bàn tỉnh.

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Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nhằm chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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