Chiến dịch 500 ngày đêm ở Sơn La: Chung tay tìm lại tên và đưa liệt sĩ trở về

Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch, 579 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được khai quật toàn bộ; trong đó, có 346 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 233 mộ không lấy được mẫu.

Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm toàn bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Từ các nguồn tin của nhân dân, Sơn La đã huy động hơn 600 lượt cán bộ thường trực và dân quân đã tiến hành khảo sát, xác minh và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng phối hợp, nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Anh Hoàng Văn Toàn, dân quân bản Tốc Lắc, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La bày tỏ: Tôi rất vinh dự và rất mong được góp một phần công sức của mình tham gia tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã, để có thể tìm thấy và đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương...

Đưa các anh hùng liệt sĩ về quê hương là mệnh lệnh từ trái tim của các cán bộ, chiến sĩ.

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt.

Đến nay, tỉnh Sơn La đã quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành trước 150 ngày và vượt 60% chỉ tiêu Quân khu 2 giao. Đưa các anh hùng liệt sĩ về quê hương là mệnh lệnh từ trái tim của những cán bộ, chiến sĩ đang tham gia chiến dịch 500 ngày đêm.

Sơn La đã quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ.

Theo Thượng úy Nguyễn Hồng Đăng, Bệnh xá trưởng, kiêm phụ trách Ban Quân y, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Sơn La, mỗi mẫu ADN mở ra cơ hội để xác định danh tính đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ: Vì vậy trong quá trình thực hiện, chúng tôi bao giờ cũng yêu cầu cao nhất là tính chính xác trong quá trình, từ xác định vị trí lấy mẫu, đóng gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu theo đúng chuyên môn của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế. Cùng với đó, chúng tôi cũng đối chiếu, xác định thông tin các mẫu nhiều lần để tránh sai sót, đảm bảo tính toàn vẹn nhất để giám định ADN.

Mỗi hài cốt được tìm thấy đã thắp sáng hi vọng tìm lại tên và đưa liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Giai đoạn 2 của "Chiến dịch 500 ngày đêm", Sơn La phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 100% các mộ có một phần thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện việc lấy mẫu bảo đảm đúng quy trình, kỹ thuật. Đồng thời tạo lập bản đồ tìm kiếm, quy tập với mục tiêu quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ trở lên...

Chiến dịch 500 ngày đêm đã và đang được cả hệ thống chính trị ở Sơn La chung tay, vào cuộc.

Đại tá Hà Văn Dưng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao nhất và tình cảm, lòng biết ơn, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo của tỉnh Sơn La thực hiện từ việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN đến quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng rà soát địa bàn, quyết tâm đưa được nhiều nhất các phần mộ liệt sĩ về với nghĩa trang, xoa dịu nỗi đau của thân nhân các liệt sĩ...

Thế hệ trẻ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Ban Chỉ đạo "chiến dịch 500 ngày đêm" của tỉnh Sơn La cũng đang đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; kết hợp chặt chẽ giữa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, dữ liệu số hóa và kết quả giám định ADN. Tiếp nhận và hoàn trả mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính sau giám định ADN bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, không để nhầm lẫn...