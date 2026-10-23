Chiến dịch 500 ngày đêm tại Phú Thọ: Thu nhận gần 4.000 mẫu hài cốt liệt sĩ

Thu nhận 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ, xác định được 3 danh tính

Sau 5 tháng triển khai giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Phú Thọ đã thu nhận 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ, quy tập 9 hài cốt và xác định được danh tính 3 liệt sĩ. Trong giai đoạn 2, tỉnh đặt mục tiêu xác định danh tính 356 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN.

Sau 5 tháng triển khai giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Phú Thọ đã thu nhận 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ, quy tập 9 hài cốt và xác định được danh tính 3 liệt sĩ.

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đại tá Nguyễn Đức Cương, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, trước khi triển khai chiến dịch, Phú Thọ còn 5.050 mộ liệt sĩ thiếu thông tin hoặc không có thông tin cần lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính. Bên cạnh đó, tỉnh còn 1.385 thông tin về hài cốt liệt sĩ hy sinh, an táng chưa được tìm kiếm, quy tập.

Sau 5 tháng triển khai giai đoạn 1, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Đức Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu đối với 4.694 mộ tại 69 xã, phường thuộc phạm vi giai đoạn 1 của chiến dịch. Trong số này, lực lượng chức năng thu nhận được 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ số mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Cùng với nhiệm vụ lấy mẫu, tỉnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ; trong đó xác định được danh tính 3 liệt sĩ. Những kết quả này góp phần từng bước giải quyết tình trạng hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Các đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng UBND các xã, phường: Phù Ninh, Thanh Sơn, Sơn Lương, Đan Thượng, Thống Nhất, Lạc Sơn, Kim Bôi và Yên Thủy.

Phú Thọ đặt mục tiêu xác định danh tính 356 mộ liệt sĩ trong giai đoạn 2

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2027, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 15 hài cốt liệt sĩ. Đối với giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh phấn đấu tổ chức xác định danh tính đối với 356 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN.

Ban Chỉ đạo tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là rà soát, phân loại, xác minh và xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ, ưu tiên những địa bàn có thông tin chính xác nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập.

Cùng với đó, công tác thu nhận, quản lý và đối chiếu mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Việc quản lý, sử dụng các mẫu sinh phẩm phải bảo đảm an toàn, bảo mật và tuân thủ đúng quy định, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì đánh giá, chỉ đạo các nhiệm vụ theo nội dung triển khai chiến dịch. Trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, địa phương, tập trung thực hiện các mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch.

Dịp này, UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Một số hình ảnh chiến dịch 500 ngày đêm tại Phú Thọ: