Theo lãnh đạo xã Minh Ngọc, tỉnh Tuyên Quang, khoảng 17h50 ngày 17/11, anh Triệu Văn Nghè (SN 1984) và ông Chu Văn Hình (SN 1974), cùng trú tại thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, di chuyển bằng thuyền từ bến thuyền về nhà.

Khi thuyền đi được khoảng 700m, ra giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến thuyền bị chìm. Cả hai người đã rời thuyền, bơi vào bờ. Tuy nhiên, trong quá trình bơi, anh Triệu Văn Nghè bị đuối nước và mất tích.

Khu vực lòng hồ Thủy điện Na Hang, nơi xảy ra vụ chìm thuyền khiến một người mất tích.

Đến 21h10 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang nhận được đề nghị hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân từ Công an xã Minh Ngọc. Ngay sau đó, đơn vị huy động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra sự việc có lòng hồ rộng khoảng 600m, độ sâu khoảng 35m. Nước lạnh cùng địa hình lòng hồ rộng, sâu khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, tìm kiếm nạn nhân.