Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho TP Đồng Nai quản lý

Cụ thể, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 7498/BNN-LNKL ngày 9/7/2026.

Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho UBND TP Đồng Nai quản lý

Nghị quyết nêu rõ, việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Cát Tiên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ, sau khi cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai quản lý, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý theo quy định của pháp luật; tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai sau khi có quyết định của cấp thẩm quyền.

Chính phủ giao UBND thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng sau khi cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng phương án tiếp nhận và quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên bảo đảm đầy đủ các điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và các nguồn lực cần thiết để quản lý, vận hành ổn định, hiệu quả và lâu dài.

Phương án cần thuyết minh, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và sự cần thiết; xác định lộ trình, giải pháp và nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, cứu hộ sinh vật rừng, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và phát triển du lịch sinh thái; duy trì, phát huy các giá trị đặc thù, vị thế, vai trò và các danh hiệu quốc tế của Vườn quốc gia Cát Tiên.

UBND thành phố Đồng Nai cam kết việc tiếp nhận và quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên bảo đảm kế thừa và phát huy hiệu quả các nguồn lực, thành quả và kinh nghiệm quản lý; duy trì ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức, người lao động, các chương trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cơ sở dữ liệu hiện có; duy trì tính toàn vẹn hệ sinh thái, các thành quả về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và danh hiệu quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

UBND thành phố Đồng Nai phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên theo quy định sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bảo đảm duy trì hệ sinh thái, sinh cảnh, tính bền vững của hệ sinh thái và môi trường sống của các loài động, thực vật rừng quý hiếm trên địa bàn Vườn quốc gia Cát Tiên, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, tài sản công, đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn giải quyết các vấn đề có liên quan để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong khu vực.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 82.000 ha. Nơi đây được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới (2001 và 2011), Di tích Quốc gia đặc biệt (2012) và đặc biệt, từ ngày 20/4/2024, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận vào "Danh lục Xanh" toàn cầu, trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu này. Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá có đa dạng sinh học cao. Nơi đây ghi nhận 1.729 động vật, 1.655 thực vật bậc cao, trong đó hơn 100 động thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn.

Bộ NN&MT đề xuất quản lý 4 vườn quốc gia liên tỉnh, chuyển Cát Tiên về địa phương VOV.VN - Hiện cả nước có 167 khu rừng đặc dụng, trong đó gồm 36 vườn quốc gia. Tuy nhiên, chỉ có 5 vườn quốc gia liên tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp quản lý, với tổng diện tích gần 270.000ha, chiếm khoảng 12% diện tích rừng đặc dụng trên cả nước.



