Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Nghiên cứu giao doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư theo phương thức PPP

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó yêu cầu khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 11/2026.

Cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư mở rộng lên 6 làn xe trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đề xuất tham gia nghiên cứu, đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đặc biệt là các đoạn Mai Sơn - Cam Lộ và Quảng Ngãi - Dầu Giây.

Trước đó, tại văn bản số 17791 ngày 4/11/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp với 6 bộ để làm rõ các căn cứ pháp lý và thẩm quyền đầu tư đối với dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi và đề xuất sơ bộ của một số nhà đầu tư, gồm Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, Bộ Xây dựng dự kiến nghiên cứu phương án giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Đoạn tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nằm trong phạm vi xúc tiến đầu tư mở rộng lên 6 làn xe trong giai đoạn 2026 - 2030.

Việc nghiên cứu phương án PPP được kỳ vọng mở thêm khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước, góp phần đáp ứng nhu cầu đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện ngày càng tăng. Tuy nhiên, phương án đầu tư cụ thể, phạm vi dự án, cơ chế khai thác và trách nhiệm của các bên vẫn cần được nghiên cứu, đánh giá theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp đề xuất đầu tư mở rộng các đoạn tuyến

Trong số các đề xuất gửi Bộ Xây dựng, đáng chú ý là kiến nghị của Tập đoàn Đèo Cả hồi tháng 10/2026. Doanh nghiệp này đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận giao lập đề xuất thực hiện dự án mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ theo phương thức PPP.

Phạm vi nghiên cứu có tổng chiều dài khoảng 415km, không bao gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã được đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 1. Theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp, phương án mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ có tính khả thi về tài chính, có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để triển khai đầu tư.

Cùng quan tâm đến đoạn tuyến này, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đề xuất được nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Mai Sơn - Cam Lộ lên quy mô 6 làn xe, với tổng mức đầu tư dự kiến 72.185 tỷ đồng theo hợp đồng BOT.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đồng thời kiến nghị được giao quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì hơn 400km các đoạn cao tốc đã hoàn thành, đưa vào khai thác, trong đó có cả những đoạn nằm trong phạm vi nghiên cứu mở rộng.

Theo đề xuất, việc quản lý, vận hành và khai thác sẽ được thực hiện theo hợp đồng O&M. Doanh nghiệp cũng kiến nghị được thu phí toàn tuyến ngay từ khi triển khai mở rộng để sử dụng nguồn thu phục vụ đầu tư BOT.

Theo lý giải của nhà đầu tư, phương án này nhằm giảm áp lực vay vốn thương mại, nâng cao tính khả thi tài chính, rút ngắn thời gian hoàn vốn, đồng thời tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý, khai thác và bảo trì các tuyến cao tốc.

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, báo cáo trong tháng 11/2026.

Trước đó, trong tháng 9/2026, VEC cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét giao doanh nghiệp nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ hoặc đoạn từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây.

Một đề xuất khác đến từ liên danh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty CP Xây dựng Hạ tầng IMIC và Công ty TNHH Đối tác công tư CII. Liên danh này đề xuất mở rộng phạm vi nghiên cứu, đầu tư hoàn thiện cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây, không bao gồm đoạn Nha Trang - Vĩnh Hảo, theo phương thức PPP với 100% vốn của nhà đầu tư.

Theo phương án sơ bộ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 93.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 18.000 tỷ đồng là khoản nhà đầu tư dự kiến hoàn trả cho ngân sách Nhà nước để nhận quyền khai thác, thu phí tuyến cao tốc, với thời điểm đề xuất từ ngày 1/1/2028. Khoảng 75.000 tỷ đồng còn lại dành cho đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến.

Các đề xuất trên cho thấy sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp đối với việc tham gia mở rộng mạng lưới cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuy nhiên, để triển khai, các phương án cần tiếp tục được cơ quan chức năng xem xét về căn cứ pháp lý, phương án tài chính, khả năng hoàn vốn, cơ chế thu phí và hiệu quả đầu tư.

Với yêu cầu báo cáo Thủ tướng trong tháng 11/2026, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, làm rõ phương án triển khai và các điều kiện cần thiết để xúc tiến đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong thời gian tới.

Đoạn Hà Nội - TP.HCM gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km Theo phương án gần nhất được Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ (10/2026), tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện đoạn Hà Nội - TP.HCM gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km. Quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng. Bộ Xây dựng dự kiến chia 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) thành 3 dự án độc lập. Ba đoạn tuyến này có tổng chiều chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng 27.948 tỷ đồng. Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phân chia thành 2 dự án thực hiện đầu tư PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trong đó, đoạn phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ, chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 72.186 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 20 năm. Đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây, chiều dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 78.223 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 15 năm.