Chính phủ yêu cầu rà soát tổng thể kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 trên cả nước

Tóm tắt

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 7/7 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

