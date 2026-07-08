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VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 7/7 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_chinh_phu_yeu_cau_ra_soat_tong_the_ket_qua_thi_tot_nghiep_thpt_2026_tren_ca_nuoc.m3u8
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Từ khóa
Chính phủ yêu cầu rà soát tổng thể kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 trên cả nước
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2026-07/tiktok_chinh_phu_yeu_cau_ra_soat_tong_the_ket_qua_thi_tot_nghiep_thpt_2026_tren_ca_nuoc.m3u8
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