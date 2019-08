Chính quyền cấp nước sinh hoạt cho bà con vì nắng hạn

Nắng nóng kéo dài khiến người dân các tỉnh Nam Trung bộ gặp nhiều khó khăn. Tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chính quyền hỗ trợ người nước uống cho dân vùng bị hạn hán bằng cách dùng xe bồn chở nước đến tận nhà phục vụ bà con. Mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 16 lít nước/ngày.

Chở nước đến tận nhà dân.

Nhiều tháng qua, bà con phải mua nước với giá 60.000đ/m3. Đợt nắng nóng gay gắt từ nửa đầu tháng 8 đến nay làm cho nước sinh hoạt khan hiếm.



Bà Huỳnh Thị Lệ Hoa, thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên than thở: "Ở đây khô, xã, huyện giờ tạo điều kiện làm sao để có nước cho bà con sử dụng."

Mỗi ngày, 1 nhân khẩu được cấp 16 lít nước.

Tuy An là huyện có số hộ thiếu nước lớn nhất tỉnh Phú Yên, với hơn 4000 hộ. Ông Cao Thế Nhân, Chủ tịch UBND xã An Cư, huyện Tuy An cho biết, tỉnh Phú Yên có kế hoạch đưa nước sinh hoạt đến vùng hạn hán hỗ trợ người dân. Từ ngày 15/8, từng mét khối nước được vận chuyển bằng xe bồn đưa về tận nhà dân, giúp bà con có nước sinh hoạt.



"Trong khi hiện nay người dân phải đi mua nước sinh hoạt từ các giếng, trong thời gian này xã An Cư đã chủ động ứng ngân sách cấp nước cho một số hộ có điều kiện khó khăn về kinh tế. Về lâu dài cũng rất mong tỉnh sớm triển khai kịp thời cấp nước cho người dân xã An Cư, đảm bảo có nước sinh hoạt trong mùa nắng hạn", ông Nhân nói.

Chất lượng nước tương đối tốt.

Để cấp đủ nước cho hơn 4.000 hộ theo định mức 16 lít một nhân khẩu, mỗi ngày huyện Tuy An phải vận chuyển khoảng 260m3 nước đến các thôn. Nắng nóng tiếp diễn gay gắt nên việc hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân là hết sức cần thiết./.