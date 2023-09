Chính thức khởi công 2 gói thầu “khủng” nhất của sân bay Long Thành

Hôm nay (31/8), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu tổ chức lễ khởi công gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách và gói thầu 4.6 – thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Công tác điều phối phương tiện thi công chuẩn bị cho ngày khởi công tất bật trên công trường sân bay Long Thành vào sáng 31/8

Lễ khởi công được tổ chức tại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Gói thầu số 4.6 có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, là gói thầu lớn thứ 2 thuộc dự án thành phần 3 của đại công trình sân bay Long Thành, sau gói 5.10 trị giá 35.000 tỷ. Đây là gói thầu có tính chất quan trọng của dự án, tham gia liên quan trực tiếp vào tới hoạt động bay an toàn.

Gói thầu này gồm các hạng mục như sân đường khu bay với đường cất hạ cánh với chiều dài 4.000m, rộng 45m; Hệ thống 2 đường lăn song song, 6 đường lăn thoát nhanh, các đường lăn nối với diện tích khoảng 69,3 ha; Sân đỗ tàu bay và các sân đỗ phương tiện phục vụ mặt đất với diện tích khoảng 12,4 ha.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giao thông đi kèm như hệ thống đường công vụ khu bay có tổng chiều dài 29,67 km; hệ thống thoát nước mưa khu bay…

Phối cảnh tổng quan nhà ga hành khách sân bay Long Thành trong tương lai.

Các công trình phụ trợ như hệ thống hàng rào an ninh khu bay, bốt gác để đảm bảo công tác an ninh, ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài, hệ thống đèn hiệu sân bay, hệ thống chiếu sáng sân đỗ tàu bay, hệ thống thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác…

Nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là liên danh Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC – TCT Xây dựng Trường Sơn – Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) – CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam – CTCP Tập đoàn CIENCO4 – CTCP Xây dựng công trình hàng không Sáu Bốn Bảy.

Trong đó, 2 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán là CIENCO4 (mã chứng khoán C4G, UPcom) và Vinaconex (mã chứng khoán VCG, HOSE).

Còn gói thầu thi công công trình nhà ga hành khách – Gói thầu 5.10, với giá trị lên đến hơn 35.000 tỉ đồng là gói thầu được đánh giá có giá trị lớn và có tính chất phức tạp nhất hiện nay, thời gian thi công nhà thầu đề xuất 39 tháng, do liên danh nhà thầu Vietur thi công.

CIENCO4 thi công gói thầu sửa chữa đường cất, hạ cánh 1A - sân bay Nội Bài

CIENCO4 “bén duyên” và là nhà thầu có năng lực thi công các dự án sân bay

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, CIENCO4 đã ghi dấu ấn nhiều công trình trên khắp mọi miền đất nước. Riêng về năng lực thi công hạ tầng hàng không, CIENCO4 đã có nhiều kinh nghiệm, điển hình là gói thầu trị giá 1.283 tỷ đồng thi công 3.048 m đường cất, hạ cánh, 951 m đường lăn với khối lượng bê tông xi măng lên tới 111.668 m3 tại dự án đường cất, hạ cánh số 2 Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (hoàn thành tháng 01/2019).

Một dự án tương tự là gói thầu thi công xây dựng hệ thống đường lăn và sân đỗ máy bay, cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng sân bay Phú Quốc (1.387,5 m đường lăn, 9.590 m2 sân đỗ máy bay) trị giá 874 tỷ đồng được CIENCO4 thi công trong 16 tháng (từ tháng 3/2016 - 7/2017)...

Điều đặc biệt, từ năm 2014 - 2019, CIENCO4 đã từng tham gia thi công tới 4 gói thầu xây dựng sửa chữa đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ ngay tại sân bay Nội Bài (2 gói thầu) và Tân Sơn Nhất (2 gói thầu). Cụ thể, gói thầu sửa chữa đường cất, hạ cánh 1A - sân bay Nội Bài (thi công 3.200 m đường cất, hạ cánh) được CIENCO4 hoàn thành chỉ trong 3 tháng (từ tháng 9 - 12/2014); gói thầu xây dựng sân đỗ máy bay tại vị trí quy hoạch ô đất 15 - sân bay Nội Bài trị giá 386 tỷ đồng (từ tháng 12/2017 - 02/2019).

CIENCO4 đang có trang thiết bị máy móc hiện đại để thi công công trình sân bay

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, CIENCO4 đã từng thi công gói thầu mở rộng sân đỗ máy bay khu 19,79 ha trị giá 983 tỷ đồng (thi công 227.031 m2 sân đỗ máy bay) trong thời gian từ tháng 01/2018 - 3/2019;

Gói thầu thi công 151.828 m2 đường lăn và sân đỗ máy bay dự án mở rộng sân đỗ máy bay phía Bắc, đường lăn song song đoạn từ NS đến E6, sân bay Tân Sơn Nhất (609 tỷ đồng) trong thời gian từ tháng 4/2017 - 5/2019.

Các đường cất, hạ cánh các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Pleiku đều do CIENCO4 thi công... Để làm được các công trình vừa thi công vừa khai thác, với những quy định khắt khe về an ninh an toàn hàng không đòi hỏi cán bộ, kỹ sư, công nhân ngoài trình độ chuyên môn cao cần phải đảm bảo kỷ luật, an toàn lao động tuyệt đối.

Bên cạnh đó, CIENCO4 đang có trang thiết bị máy móc hiện đại để thi công công trình sân bay với 18 máy xúc các loại, gần 30 lu rung, lu tĩnh, 12 máy xúc lật, 29 xe trộn bê tông, 3 dây chuyền thảm bê tông xi măng, 2 dây chuyền cào bóc tái chế, 9 trạm trộn bê tông xi măng..

Sau hàng loạt dấu ấn thi công nhiều hạng mục tại các cảng hàng không trọng điểm của Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (G4G – UPCoM) vừa tiếp tục được Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) lựa chọn làm đối tác để triển khai thi công Gói thầu số 4.6: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác ” của Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.