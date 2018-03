“Chợ di động” - ẩn họa giao thông rình rập

Hiện nay, các "chợ di động" và xe hàng di động nhan nhản trên các tuyến phố ở Hà Nội khiến cho tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông phát sinh nhiều phức tạp, khó kiểm soát. Dọc các tuyến phố xuất hiện rất nhiều sạp hàng, kinh doanh đủ loại mặt hàng từ giày dép, quần áo cho đến đồ ăn... Theo ghi nhận của PV, cứ khoảng 17h - 18h hàng ngày trên tuyến đường Giải Phóng xuất hiện rất nhiều "cửa hàng" giày dép giá rẻ, người dân qua lại, dừng đồ mua hàng gây mất an toàn giao thông. Những xe hàng đồ ăn như thế này cũng xuất hiện rất nhiều xung quanh các trường đại học, hoạt động mua bán diễn ra ngay dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Đôi lúc những người bán hàng "vô tư" đi ngược chiều. Những người họp chợ tự phát khi các cơ quan chức năng kiểm tra, dẹp chợ… thì họ nhanh chóng cuốn gói tránh đi một nơi khác. Những người bán hàng này đa phần là dân tứ xứ lên thành phố để mưu sinh, lập nghiệp.“Chợ” trên xe đạp là một phương cách kiếm sống phổ biến của những phụ nữ. Mỗi chiếc xe là... một cái chợ Không màng nguy hiểm, quán ăn di động này còn đặt ngay dưới lòng đường. Vì không có chỗ ngồi trong chợ hay gian hàng cố định, những người bán hàng này sẵn sàng bày bán hàng dưới lòng đường. Chợ hoa tự phát trên đường Lạc Long Quân. Ở khu vực Ngã Tư Sở, người đi đường chỉ cần tạt xe vào lề đường là có thể mua được đủ loại mặt hàng từ rau củ, trái cây đến bánh mỳ,... Đường Cầu Mới trở thành nơi họp chợ vào mỗi buổi sáng dù lượng phương tiện di chuyển qua đây rất đông. Điều này gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông. Chợ tự phát hoạt động không có một cơ quan chức năng nào quản lý, người buôn bán không đóng tiền thuế… gây ô nhiễm môi trường, mất an vệ sinh, thực phẩm

