Chờ kết luận vụ Giám đốc Cty xăng dầu dùng bằng tiến sĩ không hợp pháp

Trong bài viết trước, chúng tôi đã thông tin, ông Lê Phú Quới – Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xăng dầu Vĩnh Long sử dụng bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ không hợp pháp và bổ nhiệm người nhà, người thân sai quy định.

Mới đây tại buổi làm việc với phóng viên VOV, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết: Các cơ quan này đã có thêm thông tin và đang trong quá trình hoàn thiện kết luận Kiểm tra.

Ông Lê Phú Quới - Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long và ông Phan Huỳnh Long - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính làm việc với phóng viên VOV.

Học hơn 150 ngày có bằng Tiến sĩ!

Với tấm bằng Thạc sĩ của trường đại học IMPAC của Mỹ cấp tháng 8/2009, ông Lê Phú Quới tiếp tục làm nghiên cứu sinh và được cấp bằng Tiến sĩ quản trị kinh doanh tháng 4/2011.

Ông Quới cho biết, đã báo cáo và được lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đồng ý cho đi học tại Đại học quốc tế Mỹ (International American Univercity) - chi nhánh TPHCM với hình thức “vừa học, vừa làm” vào ngày nghỉ cuối tuần.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 20 tháng, ông Quới đã có bằng Tiến sĩ QTKD. Nếu tính tổng số ngày thực học (không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết), thì tổng cộng chỉ hơn 150 ngày vừa học qua mạng, vừa nghiên cứu, vừa làm luận án… ông đã hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ của Mỹ.

Tuy nhiên, cả bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ này đều không được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận vì chưa được thẩm định chất lượng và không được phê duyệt liên kết đào tạo tại Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra khối Doanh nghiệpVĩnh Long làm việc với PV VOV.

Dù trả lời phóng viên là “không sử dụng bằng cấp”, nhưng thực tế ông Quới vẫn kê khai bằng cấp vào lý lịch bổ sung hàng năm và tham gia giảng dạy tại một trường Đại học.

Lãnh đạo trường ĐH xác nhận, ông Quới có nhiều năm giảng dạy môn “Maketing nông nghiệp” và môn “Quản trị sản xuất” tại trường, mỗi môn 45 tiết, có chấm điểm, đánh giá kết quả học tập.

“Sau khi có ý kiến nói anh Quới sử dụng bằng cấp không hợp pháp, chúng tôi không mời anh này tham gia giảng dạy nữa”, vị lãnh đạo nhà trường khẳng định.

Ngoài ra, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long còn đưa tin: ông Quới là Chủ nhiệm đề tài khoa học với học vị Tiến sĩ từ năm 2016 “Giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long”.

Tại buổi làm việc với PV, ông Trần Xuân Thiện - Bí thư Đảng ủy khối DN Vĩnh Long cảm ơn Đài TNVN đã cung cấp thông tin. “Bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ của anh Quới, chúng tôi được biết qua bài báo. Đảng ủy Khối cũng đã cử một thành viên tham gia đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh uỷ” - ông Thiện nói.

Nhập nhằng chuyện công - tư?

Được bổ nhiệm Quyền chủ tịch kiêm GĐ Công ty Xăng dầu Vĩnh Long vào ngày 1/7/2017, thì chỉ ít ngày sau, ông Lê Phú Quới lần lượt ký quyết định điều động, phân ông hai em vợ là Lê Minh Thông, từ phụ xe vận tải lên chức Cửa hàng phó - Cửa hàng Kinh doanh Dầu mỡ nhờn và Nhựa đường, thuộc phòng Kinh doanh Tổng hợp; điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Tùng từ nhân viên cửa hàng số 16 giữ chức Cửa hàng trưởng Cửa hàng Xăng dầu số 35.

Cửa hàng xăng dầu sồ 35 nơi em vợ ông Quới làm cửa hàng trưởng.

Không dừng lại việc đưa người nhà vào vị trí tốt, có thu nhập cao, ông Quới còn bổ nhiệm những người thân không đủ tiêu chuẩn và sai quy định. Cụ thể tháng 12/2017 bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Bé, 57 tuổi, không nằm trong diện quy hoạch và quá độ tuổi bổ nhiệm lần đầu, từ chuyên viên lên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý kỹ thuật, được hưởng lương mức 1, chức danh Trưởng phòng.

Việc bổ nhiệm này trái với “Quy chế công tác tổ chức cán bộ” ngày 6/6/2012 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Trong công ty cũng đang xì xầm việc nhiều cán bộ khác đã được ông Quới bổ nhiệm nhưng không có quy hoạch theo quy định. Trong khi đó, một tài xế của Công ty điều khiển xe bồn vi phạm Luật giao thông, bị CSGT xử phạt 1 triệu đồng, tạm giữ bằng lái 60 ngày, thì GĐ công ty lại chỉ đạo tổ chức cuộc họp tập thể “lấy phiếu xem xét lại vị trí việc làm của lái xe vi phạm”.

Kết quả 80% tập thể bỏ phiếu giữ nguyên vị trí việc làm, nhưng tài xế này vẫn bị điều chuyển sang lái xe tải. Nhiều người lao động trong Công ty cho rằng, chuyện phân công tài xế hoàn toàn do GĐ quyết định, nhưng việc tổ chức “lấy phiếu tập thể” không theo quy định nào đã làm tổn thương người lao động.

Dư luận Công ty Xăng dầu Vĩnh Long cũng râm ran về chuyện “xe công, xe tư” vận tải xăng dầu cho công ty. Hiện công ty có 7 xe vận tải xăng dầu tải trọng từ 10 m3 đến 16 m3, nên phải hợp đồng thuê 6 chiếc xe bên ngoài (tải trọng từ 10m3 - 21 m3) trong đó có 1 xe 21 m3của ông Quới.

Qua tìm hiểu được biết, ở nhiều thời điểm, những chiếc xe được thuê bên ngoài lại vận chuyển xăng dầu đều đặn mỗi ngày 2 chuyến, (bằng hoặc gấp đôi xe công ty). Câu hỏi là: Tại sao lại “ưu ái xe bên ngoài” hơn xe của Công ty? Phải chăng đây là “sân sau” của ai?

Cổng thông tin điện tử Vĩnh Long ghi rõ ông Quới làm chủ nhiệm đề tài khoa học với học vị Tiến sĩ.

Ông Lê Phú Quới cho biết, ông chỉ có 1 chiếc xe bồn loại 21m3 chứ không có tới 3 chiếc xe bồn loại 21m3 chuyên chở xăng dầu cho Công ty như dư luận, đồng thời cho phóng viên xem giấy tờ chuyển nhượng một chiếc xe bồn loại 21m3 mang tên vợ chồng ông Quới, đã được bán cho người khác từ tháng 5/2018.

Nhiều cán bộ và người lao động bức xúc

Theo ông Phan Huỳnh Long - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch Công đoàn công ty Xăng dầu Vĩnh Long, 6 tháng đầu năm 2018 đã có 7 nhân viên nghỉ việc, trong đó có 3 cửa hàng trưởng. Công ty đã tuyển thêm 28 nhân viên mới.

Còn theo thông tin từ phía người lao động, từ tháng 7/2017 đến tháng 3/2018, ông Quới đã ký hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, thanh lý hợp đồng và ký hợp đồng mới. Đến thời điểm này có gần 20 người nghỉ việc.

Ghi rõ học vị Tiến sĩ chuyên ngành QTKD, ông Lê Phú Quới - trả lời trên diễn dàn trang web Quantri.vn.

Chuyện xin nghỉ việc ở DN là bình thường, nhưng nhiều người lao động cho biết: do phân công, điều chuyển địa điểm làm đảo lộn sinh hoạt, không có điều kiện chăm sóc gia đình, đưa đón con cái học hành. Đặc biệt, áp lực tăng, thu nhập giảm so với trước, nên nhiều người không an tâm công tác.

Một cửa hàng trưởng cho biết, anh vào làm việc tại công ty từ tháng 10/2014, công việc kinh doanh thuận lợi, sản lượng bán hàng đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, từ khi có GĐ mới, mức khoán sản lượng tăng, trong khi Công ty quy định cửa hàng trưởng phải có mặt thường xuyên tại cửa hàng, nên việc khai thác khách hàng, đi thu hồi công nợ khó khăn. “Trước áp lực gia tăng, tư tưởng không ổn định, thu nhập giảm nên tôi đã xin nghỉ việc vào tháng 2/2018” - vị này nói.

Một cửa hàng trưởng xăng dầu khác đang làm việc bỗng dưng luân chuyển người khác về thay thế, còn bản thân được “hạ cấp” xuống làm nhân viên cửa hàng mà không rõ lý do. Tự ái và cảm thấy bị xúc phạm, vị này làm đơn xin nghỉ việc.

Trường hợp một cửa hàng trưởng đã có 20 năm gắn bó với công ty không may bị tại nạn giao thông. Sau thời gian điều trị, anh làm đơn xin nghỉ 5 ngày đi phẫu thuật để lấy nẹp, GĐ Cty yêu cầu anh phải bàn giao cửa hàng và cho nghỉ việc gần 3 tháng không lương.

Trong thời gian nghỉ việc anh đã làm “Đơn khẩn thiết” gửi Chủ tịch kiêm GĐ Cty và Phòng Tổ chức xin trở lại cửa hàng. Tuy nhiên, mãi đến đầu tháng 7/2018 anh mới được bố trí, nhưng ở một cửa hàng khác. Việc luân chuyển này khiến anh gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi công nợ đã có hợp đồng với cửa hàng.

UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long: Sắp có Kết luận kiểm tra

Bất bình và dồn nén, vào tháng 9/2017, 15 cán bộ, nhân viên công ty đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long.

Làm việc với phóng viên Đài TNVN, Đại diện Đảng ủy khối DN Vĩnh Long cho biết: lãnh đạo cơ quan này đã nắm thêm thông tin về công tác quản lý, điều hành, quy trình đề bạt, luân chuyển cán bộ, Đảng ủy khối DN sẽ có ý kiến tham mưu UBKT Tỉnh ủy hướng giải quyết.

“Qua thông tin VOV phản ánh, UBKT Đảng ủy Khối đã nắm được tình hình bức xúc của cán bộ và người lao động. Chúng tôi sẽ yêu cầu Đảng ủy Cty Xăng dầu Vĩnh Long báo cáo và làm rõ”, Ông Nguyễn Thành Trí - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối DN Vĩnh Long cho biết.

Theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long - Bùi Văn Nở: Trước đây Cty hoạt động kinh doanh ổn định. Khi ông Lê Phú Quới lên làm GĐ được vài tháng thì có đơn tố cáo.

“Dự kiến cuối tháng 7/2018, UBKT Tỉnh ủy sẽ hoàn thành công tác kiểm tra giám sát Cty Xăng dầu Vĩnh Long và tham mưu Tỉnh uỷ có hướng chỉ đạo giải quyết", ông Nở cho biết./.

