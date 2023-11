Chủ đầu tư cao tốc Chí Thạnh -Vân Phong báo cáo gì vụ lùi xe tải gây chết người?

Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông- Vận tải vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông - Vận tải về tai nạn xảy ra tại Gói thầu XL01, Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 7h ngày 12/11, tại hạng mục đường nội bộ trong công trường gói thầu XL01, dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc phạm vi thi công của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (nhà thầu thuộc liên danh Gói thầu XL01), tài xế xe tải ben khi lùi xe đã tông vào một xe máy khiến một thanh niên tử vong. Cụ thể, xe tải ben biển kiểm soát 78H - 013.33 do ông Võ Văn Lanh, 43 tuổi, ở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đang lùi xe vào bãi tập kết để xúc đá vận chuyển về trạm xay nghiền, do thiếu quan sát nên đã tông vào Bùi Thái Duy (18 tuổi) trú thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đi ở phía sau. Hậu quả Bùi Thái Duy tử vong tại chỗ. Anh Bùi Thái Duy là người dân địa phương cung cấp cơm hộp, nước đá cho công nhân thi công của nhà thầu.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý dự án 7, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết sự việc. Sau khi kiểm tra hiện trường, các bên đã thống nhất đánh giá nguyên nhân gây tai nạn và cơ quan có thẩm quyền đã đồng ý để công trình tiếp tục thi công bình thường. Ban Quản lý dự án 7 đã cùng với nhà thầu thi công tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự ngay trong ngày 12/11, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Ban Quản lý dự án 7 cho biết, thời gian qua tất cả các đơn vị có liên quan tham gia Dự án đã cố gắng thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đảm bảo an toàn lao động. Trong đó xác định an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu trong quá trình tổ chức thi công. Để xảy ra vụ tai nạn vừa nêu, các đơn vị có liên quan phải rút kinh nghiệm đối với công tác quản lý người ra vào công trường, tăng cường cảnh giới cảnh báo đối với tình huống tương tự.