Chủ động phương án bảo vệ chuỗi hoạt động quy mô lớn ở Thái Nguyên

Chủ động phương án bảo vệ từ sớm, từ xa

Hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026), Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật tại các địa điểm trên địa bàn, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế. Điểm nhấn là Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn”.

Để các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Từ ngày 30/10 đến 7/11/2026, nhiều sự kiện sẽ diễn ra tại các địa điểm khác nhau. Công tác bảo đảm ANTT được Công an tỉnh chuẩn bị từ nhiều tháng trước, với kế hoạch và phương án cụ thể cho từng hoạt động. Trọng tâm là chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, các hoạt động hưởng ứng tại phường Phan Đình Phùng và những vùng chè ở nhiều địa phương. Đồng thời, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” tại Sân vận động Thái Nguyên.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra khu vực tổ chức sự kiện.

Trên cơ sở các phương án đã xây dựng, Công an tỉnh huy động 100% quân số, phương tiện, thiết bị, vũ khí, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát an ninh vòng trong, vòng ngoài, không để bị động, bất ngờ.

Trung tá Trần Tuấn Đạt, Phó Trưởng Công an phường Phan Đình Phùng cho biết, do địa bàn diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival, từ ngày 25/10, Công an phường đã huy động 100% quân số thường trực cùng các tổ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia làm nhiệm vụ.

“Lực lượng được bố trí bảo vệ khu vực sân khấu, các gian hàng, phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm ANTT tại các địa điểm tổ chức sự kiện”, Trung tá Trần Tuấn Đạt thông tin.

Không chỉ tại khu vực trung tâm, công tác bảo đảm ANTT được triển khai ở tất cả các địa điểm diễn ra sự kiện. Công an tỉnh thành lập các tổ công tác, mỗi tổ từ 3-5 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức tuần tra tại khu vực xung quanh các địa điểm tổ chức. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, dừng, đỗ xe không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú đối với người nước ngoài; kiểm tra việc khai báo tạm trú, tạm vắng, lưu trú, nhất là tại các khách sạn, nhà nghỉ. Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp lợi dụng Festival để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANTT.

Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT cũng được tăng cường kiểm tra, quản lý; đồng thời phối hợp kiểm soát các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa những nguy cơ phát sinh trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên rà soát toàn bộ khu vực sân khấu chính, đảm bảo an toàn cho du khách đến với Thái Nguyên.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro

Các lực lượng nghiệp vụ được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực. Cảnh sát giao thông tập trung lực lượng dẫn đoàn, bảo đảm an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế; tổ chức điều tiết giao thông, bố trí các điểm đỗ xe hợp lý.

Lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT và trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm, giờ tan tầm, buổi tối và ban đêm, nhất là trong ngày khai mạc Festival.

Các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường tăng cường đấu tranh, truy quét các đối tượng hình sự nguy hiểm, ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục giải quyết tình trạng “tội phạm đường phố”, duy trì hoạt động của Tổ công tác 252.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn cũng được chú trọng. Lực lượng chức năng khuyến cáo lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, không sử dụng thực phẩm ôi, thiu, mốc, hỏng. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm.

Người dân và du khách được hướng dẫn chấp hành các quy định tại nơi công cộng, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, phòng ngừa các hành vi trộm cắp, móc túi.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đây là nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm do các hoạt động Festival diễn ra liên tục, tập trung đông người.

Đại úy Trương Phúc Huy, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC, nhất là tại khu vực sân khấu chính ở Quảng trường Võ Nguyên Giáp, địa điểm bắn pháo hoa tầm cao và các khu vực trông giữ phương tiện.

“Cán bộ, chiến sĩ, phương tiện và trang thiết bị được bố trí thường trực, sẵn sàng triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống phát sinh tại các hoạt động của Festival”, Đại úy Trương Phúc Huy cho hay.

Lực lượng Cảnh sát cơ động được huy động 100% quân số.

Kiểm soát cả an ninh trên không gian mạng

Bên cạnh bảo đảm ANTT trên thực địa, Công an tỉnh Thái Nguyên còn chú trọng công tác quản lý Nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng. Lực lượng chức năng chủ động theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng sự kiện để phát tán thông tin sai lệch, thông tin xấu độc, kích động tập trung đông người, gây mất ANTT.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng được tăng cường, tập trung vào các nền tảng có đông người sử dụng như Zalo, Facebook, Viber, Telegram…

Việc chủ động triển khai lực lượng, kiểm soát địa bàn, kết hợp các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Thái Nguyên trong bảo đảm an ninh, an toàn cho chuỗi sự kiện. Qua đó, góp phần giữ gìn trật tự tại các địa điểm tổ chức, tạo điều kiện để người dân, du khách yên tâm tham gia, trải nghiệm Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.