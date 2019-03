Chủ lò mổ giữ hộ dấu kiểm soát giết mổ: Ngành chức năng nói gì?

Trao đổi với phóng viên VOV về việc có hay không trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cán bộ thú y xã đã giao con dấu “Kiểm soát giết mổ” cho chủ lò mổ giữ hộ, ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển ông thôn huyện Diễn Châu xác nhận thông tin và cho biết có xảy ra vụ việc như vậy.



Vụ việc xảy ra cách đây 1 tháng (ngày 28/2), khi ngành chức năng huyện Diễn Châu yêu cầu ông Đậu Ngọc Thưởng, sinh năm 1965, cán bộ Thú y xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu nộp con dấu cũ lên huyện để đổi con dấu theo Luật Thú y mới. Khi đó, ông Thưởng đã nhờ ông Hoàng Văn Mạnh là chủ lò mổ trên địa bàn xã cầm hộ dấu lên nộp.

Theo ông Lê Thế Hiếu, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Diễn Châu: Dù với lý do gì thì ông Đậu Ngọc Thưởng vẫn vi phạm nguyên tắc quản lý con dấu và quản lý hoạt động kiểm soát giết mổ trên địa bàn, vì giao gửi con dấu cho chủ lò mổ. Vì vậy, ngành chức năng huyện Diễn Châu đã thu hồi con dấu, đồng thời khẩn trương tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ gia súc trong tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Ông Lê Thế Hiếu cho biết: "Sau khi thu dấu rồi thì huyện cử cán bộ Thú y cấp huyện xuống xử lý giám sát quy trình giết mổ đó, rồi huyện ra văn bản chấn chỉnh công tác này và định kỳ thì giao cho Thú y huyện phụ trách vùng đó là hàng tuần kiểm tra đột xuất thường xuyên công tác đó. Thứ hai nữa là tập huấn lại những quy trình theo luật Thú y mới về quy trình giám sát giết mổ, tập huấn lại toàn bộ luôn".

Tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện có 36 cơ sở giết mổ được cấp phép hoạt động. Cơ sở giết mổ gia súc do ông Hoàng Văn Mạnh quản lý được đầu tư xây dựng năm 2008 trên diện tích 1.360 mét vuông. Đến năm 2016, cơ sở giết mổ này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An thẩm định, hỗ trợ thêm 148 triệu đồng để nâng cấp, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Quốc Khánh/VOV1

