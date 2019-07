Chủ tịch Alibaba không đến làm việc với Sở TT-TT Bà Rịa- Vũng Tàu

Ngày 26/7, theo giấy mời của Thanh tra Sở thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu thì ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba sẽ đến làm việc về những phát ngôn trên mạng xã hội, tuy nhiên hơn 10h ông Luyện không có mặt để làm việc.

Ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba không đến làm việc theo thư mời của Thanh tra Sở Thông tin- Truyền thông.

Trước đó, ngày 24/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi giấy mời ông Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, quê Gia Lai), đúng 9h ngày 26/7 đến trụ sở làm việc về những phát ngôn trên mạng xã hội của ông Luyện. Tuy nhiên, đến hơn 10h cùng ngày, ông Luyện vẫn chưa có mặt tại văn phòng thanh tra sở theo thư mời yêu cầu. Ông Lưu Trường Chinh, Chánh Thanh tra, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu cho biết, sẽ tiếp tục gửi thư mời đến ông Nguyễn Thái Luyện lên làm việc, nếu ông không chấp hành sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

“Vì ông Luyện không đến cho nên tiếp theo chúng tôi sẽ phối hợp với công an lập biên bản không có mặt, đưa ra quyết định thống nhất để xử phạt vi phạm hành chính. Áp dụng mức phạt từ 10-20 triệu đồng về cung cấp, truyền tải, đưa tin không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự người khác”- ông Lưu Trường Chinh cho biết.

Như VOV đưa tin, ông Nguyễn Thái Luyện đã có những phát ngôn miệt thị, xúc phạm lực lượng công an và Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên sau khi “dự án ma” của Alibaba bị cưỡng chế. Sau đó, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đã làm đơn gửi cơ quan công an, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu xử lý các phát ngôn miệt thị của ông Luyện.

Ngày 4/7, ông Nguyễn Thái Luyện đã đến Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm việc theo giấy mời và thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội do chính mình nói ra. Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý theo đúng thẩm quyền./.