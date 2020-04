Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu bộ cán bộ, công chức trở lại làm việc

Tại cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, sáng nay (21/4), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức bộ máy hành chính trở lại làm việc bình thường.

Dự án nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý một trong những dự án khởi công xây dựng đúng hạn.

Năm nay, TP Đà Nẵng có 67 dự án động lực, trọng điểm có tác động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay có 1 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là bãi đỗ xe công cộng ở đường Phan Chu Trinh, quận Hải Châu; 20 công trình đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công và triển khai xây dựng đạt tiến độ; 13 công trình đã xong chủ trương đầu tư, khởi công nhưng vướng giải tỏa đền bù; 11 công trình chưa phê duyệt chủ trương đầu tư do vướng các thủ tục, còn lại là các dự án công trình chậm tiến độ triển khai do nhiều lý do. Tại cuộc họp, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các ngành, các địa phương khẩn trương thực hiện đền bù giải tỏa, tích cực hợp tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính đi làm trở lại bình thường: "Tôi nhắc lại là các sở ngành, các đơn vị địa phương là bộ máy hành chính bắt đầu trở lại hoạt động bình thường. Tất nhiên khi làm việc là phải giữ gìn khoảng cách, đeo khẩu trang… chứ không được nghỉ nữa, tập trung giải quyết việc cho dân, bù lại những thời gian đã nghỉ do dịch làm chúng ta chậm trễ rất nhiều, đầu tư phải làm sao đẩy nhanh giải ngân để bù đắp giảm sút của tăng trưởng kinh tế"./.