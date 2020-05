Chủ tịch Hà Nội: Cắt tỉa tất cả cây xanh trong các trường học

Chỉ đạo tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của UBND thành phố sáng 29/5, Chủ tịch Thành phố yêu cầu Công ty công viên cây xanh Hà Nội và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn Thành phố, không để gây nguy hiểm cho học sinh. Sở GD-ĐT tăng cường tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; mở rộng chương trình học CNTT đến các cấp tiểu học, THCS và THPT, mở rộng chương trình học song bằng. Sở Nội vụ tập trung việc xét tuyển giáo viên hợp đồng; tiếp tục tổ chức đoàn thanh tra công vụ, nhất là ở các đơn vị có nhiều dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, từ đầu tháng 5, các trường THCS, THPT, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề đã bắt đầu đi học trở lại; ngày 11/5, các trường mầm non, tiểu học đi học trở lại. Sau gần 1 tháng nhờ sự chuẩn bị tích cực và chu đáo của nhà trường, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, hoạt động của các trường đã diễn ra ổn định.



Thời gian tới, Sở mong muốn các sở, ban, ngành, quận, huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung về phòng, chống thương tích (rà soát, cắt tỉa cây xanh trong các nhà trường trên địa bàn Thành phố, để bảo đảm an toàn cho cán bộ giáo viên cũng như học sinh); tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em; bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh; khắc phục những tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy tại các nhà trường; tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, cúm, chân tay miệng…; các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể cần bảo đảm an toàn thực phẩm…/.