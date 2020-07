Chủ tịch Hà Nội khen thưởng công an phá nhanh vụ cướp ngân hàng

Ngày 29/7, ngay sau khi lực lượng Công an TP Hà Nội nhanh chóng phá thành công vụ cướp chi nhánh ngân hàng BIDV ở Đống Đa, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung có quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Chủ tịch TP tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, địa chỉ số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa.

Các tập thể được khen thưởng gồm: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa; Công an phường Láng Hạ, quận Đổng Đa; Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố; Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố; Công an huyện Quốc Oai.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng đã gửi Thư khen Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Đống Đa vì có thành tích xuất sắc trong việc điều tra vụ án cướp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh (số 27, phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa) xảy ra ngày 27/7./.