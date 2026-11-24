Hiện tại, ông Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn. Ông Vũ Đại Thắng cũng chỉ đạo việc di dời nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm, bởi khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn

Trước đó vào khoảng 8h sáng 24/11, người dân khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Vụ nổ có sức công phá mạnh, khiến một công trình bị sập, nhiều vật liệu xây dựng, mảnh kính vỡ và gạch vữa văng tung tóe ra khu vực xung quanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã huy động đội chữa cháy khu vực số 10 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Cụ thể, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 10 được điều động 2 xe chữa cháy; khu vực 2 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy; khu vực 13 và khu vực 9, mỗi đơn vị điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ. Khu vực 11 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy.

Qua xác minh ban đầu từ người báo tin, vụ nổ khiến nhiều người bị thương, trong đó có thông tin một số nạn nhân bị thương nặng. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy đã chủ động liên hệ với Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội và các bệnh viện lân cận để phối hợp tiếp nhận, cấp cứu người bị nạn; đồng thời kết nối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự và các lực lượng liên quan để huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Các đơn vị chức năng cũng được yêu cầu tăng cường lực lượng, trong đó có lực lượng Phòng PK02E và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Hiện trường vụ nổ khiến một số ngôi nhà đổ sập.

Vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết: Một nạn nhân tử vong ngoại viện VOV.VN - Vụ nổ phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) khiến một nạn nhân 41 tuổi tử vong ngoại viện. Cấp cứu 115 ghi nhận 12 bệnh nhân liên quan, trong đó 4 người suy hô hấp.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Đống Đa xác nhận vụ nổ xảy ra trên địa bàn. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. UBND phường sẽ có thông cáo báo chí chính thức khi có thông tin đầy đủ hơn.

Theo báo cáo nhanh, tính đến 10h30 sáng, có 13 người được đưa ra khỏi hiện trường đi cấp cứu: 02 trường hợp tử vong, 02 bị thương nặng, 09 người bị thương, các bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện Việt Đức, Xanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Đống Đa.

Nguyên nhân vụ nổ và con số thương vong cụ thể đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.