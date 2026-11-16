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Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị giám sát nghiêm việc xử lý ô nhiễm kênh rạch

Thứ Hai, 22:11, 16/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn về môi trường kiểm tra, giám sát, làm rõ nguồn nước ô nhiễm khu vực Phước Long (Quận 9 cũ), xác định nguồn xả thải và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Chiều 16/11, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng Tổ đại biểu số 9 HĐND Thành phố có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại phường Thủ Đức, trực tuyến tới các điểm cầu phường Linh Xuân và phường Đông Hoà.

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Tổ đại biểu số 9 HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. (Ảnh: Duy Phương)

Cử tri phường Thủ Đức bày tỏ nhiều ý kiến xung quanh vấn đề giao thông, hạ tầng, đặc biệt là tình trạng thi công đường Vành đai 2 làm ảnh hưởng hệ thống đê bao thoát nước.

Cử tri Nguyễn Hữu Thành (phường Thủ Đức) phản ánh, vào tháng 9 và tháng 10/2026 đã xảy ra việc nước tràn vào gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi, đặc biệt là có người tử vong nghi do điện giật vì nước ngập.

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Cử tri Nguyễn Hữu Thành nêu vấn đề bức xúc do ảnh hưởng từ việc thi công Vành đai 2. (Ảnh: Duy Phương)

Còn cử tri Hà Minh Vũ (phường Linh Xuân) bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường, đề nghị tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cử tri cũng kiến nghị có giải pháp căn cơ, lâu dài để khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải, bụi bặm và cải thiện chất lượng nước tại các kênh rạch trên địa bàn.

Trả lời cử tri về vấn đề thi công đường Vành đai 2, ông Lê Thượng Duy Lập - Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã chỉ đạo lực lượng xử lý trong đêm, làm việc với đơn vị thi công và có văn bản báo cáo thành phố, đề xuất thực hiện 5 công trình gia cố bờ bao. Đến nay, một số đoạn bờ bao xung yếu đã được khắc phục. Phường tiếp tục giám sát tại 11 khu phố chịu ảnh hưởng, yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

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Ông Lê Thượng Duy Lập - Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức. (Ảnh: Duy Phương)

Về tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn về môi trường kiểm tra, giám sát, làm rõ nguồn nước ô nhiễm chảy vào rạch Bình Thái từ khu vực Phước Long (Quận 9 cũ), xác định nguồn xả thải và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. 

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Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh. (Ảnh: Duy Phương)

Những phản ánh cụ thể của người dân cần được xác minh, làm rõ trách nhiệm để có biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với việc kiểm tra, xử lý các nguồn gây ô nhiễm, thành phố đang triển khai các dự án cải tạo kênh rạch, từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải. 

"Từng gia đình cũng phải có ý thức, để làm sao khi nước xả xuống kênh rạch đã được xử lý. Hiện trên địa bàn, nguồn nước từ phía trên chảy xuống khu vực Quận 9 cũ, tôi đề nghị quan tâm nội dung này để có kiểm tra, giám sát nghiêm", ông Minh nhấn mạnh.

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Nhiều kênh rạch ở TP.HCM ô nhiễm bởi rác thải

VOV.VN - Những kênh rạch bẩn thỉu, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối. Nhiều hệ thống kênh rạch ở TP.HCM trở thành những bãi rác di động rất mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân sống dọc hai bên bờ kênh rạch.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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