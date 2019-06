Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN ủng hộ quyền được nghỉ hưu sớm

Chiều nay (12/6), Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Lao động (sửa đổi). Tăng tuổi nghỉ hưu và tăng giờ làm thêm vẫn là 2 nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.

Tăng tuổi nghỉ hưu đã chín muồi

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Bắc Giang) - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, qua nắm bắt xã hội, hiện còn nhiều người chưa đồng tình với việc tăng tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu thời điểm này là cần thiết. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, tuổi nghỉ hưu hiện tại đã được quy định cách đây gần 60 năm, đến nay các điều kiện về kinh tế xã hội về điều kiện lao động, sức khỏe, tuổi thọ bình quân, yêu cầu phát triển đất nước...đã thay đổi rất nhiều. Vì vậy, tăng tuổi nghỉ hưu đã chín muồi.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Bắc Giang).

Đại biểu Hà cũng cho biết, cách đây 15 năm, lực lượng lao động của nước ta khoảng 1,2 triệu người/năm, đến nay chỉ còn 400.000 người/năm và dự báo là trong 15 năm tới, Việt Nam chỉ tăng 200.000 lao động/năm. Như vậy, trong tương lai, nước ta sẽ vẫn thiếu lực lượng lao động nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc tăng tuổi nghỉ hưu đồng nghĩa với việc tăng số năm đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, lương hưu của phụ nữ sẽ được cải thiện rõ hơn.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, lương hưu trung bình của phụ nữ chỉ chiếm 84,5% so với nam. Vì vậy, tăng tuổi nghỉ hưu sẽ tác động tích cực đến việc phát triển sự nghiệp và sự tiến bộ của phụ nữ, do có thêm cơ hội trong đào tạo quy hoạch, bổ nhiệm, bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay, do tuổi nghỉ hưu của nữ trước 5 năm, dẫn đến các quy định về việc độ tuổi tham gia đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch của phụ nữ đều phải sớm hơn nam giới là 5 năm. Trong khi, mỗi phụ nữ mất khoảng 5-8 năm để sinh con và nuôi 2 con nhỏ. Do vậy, sau 35 tuổi, phụ nữ mới có điều kiện thuận lợi hơn để tập trung cho công việc và phát triển sự nghiệp.

“Sau khi thực hiện thiên chức làm mẹ, thì cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch bổ nhiệm của phụ nữ đã hạn chế đáng kể. Thời gian vừa qua, có nhiều ví dụ thực tế cho thấy, phụ nữ chịu thiệt thòi trên con đường thăng tiến do những giới hạn về quy định của tuổi nghỉ hưu”- đại biểu Hà nói.

Ủng hộ quyền được nghỉ hưu sớm

Bà Hà cũng ủng hộ quyền được nghỉ hưu sớm. Theo đó việc quy định về quyền nghỉ hưu sớm và nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn đối với một số nhóm lao động đặc thù là cần thiết.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

“Đề nghị Chính phủ tiếp tục, rà soát, đưa ra các căn cứ khoa học thực tiễn về các ngành nghề. Đối tượng lao động nào cần được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn và thấp hơn là bao nhiêu. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cũng cần thực hiện đồng bộ với các chính sách khác về lao động, về an sinh xã hội một cách tổng thể và cần tuyên truyền đầy đủ để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện”- đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.

Phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tranh luận với các đại biểu Quốc hội về việc tăng tuổi nghỉ hưu, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu cơ bản diễn ra ở các nước thiếu lao động. Tại Việt Nam, tuổi lao động quá dư thừa. Đại biểu Hòa cho biết, việc tăng tuổi nghỉ hưu phải tính toán, cân nhắc thật kỹ lưỡng, đặc biệt cần tính đến nhu cầu việc làm cho giới trẻ. Ông Hòa cũng cho rằng, tuổi thọ trung bình của nước ta là hơn 76 nhưng tuổi khỏe thì rất thấp, vì mắc nhiều thứ bệnh...

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp).

Việc tăng tuổi nghỉ hưu như tờ trình nên cân nhắc để không đánh mất cơ hội cho giới trẻ. “Nên chăng tuổi nữ tăng đến 58, nam 62 là đủ. Đây cũng là nguyện vọng không nhỏ của cán bộ công chức, viên chức và người lao động bình thường. “Những đối tượng đến tuổi hưu như luật hiện hành mà công việc làm năng suất không cao, “sáng vác ô đi, chiều vác ô về” nhưng vẫn ở mức hoàn thành nhiệm vụ mà không muốn nghỉ hưu, chờ đến đúng tuổi mới chịu nghỉ theo Dự thảo luật, thì tổ chức cá nhân có thẩm quyền được quyền cho nghỉ hưu để ưu tiên vị trí việc làm đó cho tuổi trẻ nhiệt huyết, năng lực để đảm đương nhiệm vụ” - đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết.

Cũng theo đại biểu Hòa, về trường hợp đặc biệt kéo dài thời gian nghỉ hưu nên giao Chính phủ quy định, nhưng không quá 65 tuổi cho nam và nữ. Tuy nhiên, không thể ghi trong Luật là có quyền nghỉ hưu ở tuổi cao hơn./.