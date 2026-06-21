Chủ tịch Hội Nhà báo VN: AI càng phát triển, báo chí càng phải giữ vững sự thật

Hai thập kỷ tôn vinh những giá trị nghề báo

Tối 21/6, lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 diễn ra tại TP Hải Phòng, đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho 11 tác giả và nhóm tác giả đạt giải.

Tham dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia Lê Quốc Minh; Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) . Cùng tham dự lễ trao giải có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cho biết, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt khi đất nước kỷ niệm hàng loạt sự kiện trọng đại, đồng thời báo chí cách mạng Việt Nam vừa trải qua dấu mốc 100 năm hình thành và phát triển.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Giải báo chí quốc gia - giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20, một chặng đường không hề ngắn, ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà và tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến.

Giải báo chí Quốc gia đã trở thành sự kiện chính trị, nghề nghiệp thường niên thân thuộc trong đời sống báo chí, góp phần khích lệ chúng ta giữ vững niềm tin vào con đường đã chọn, vào những giá trị mà nhà báo mang lại cho xã hội hôm nay.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu.

Đằng sau mỗi phát hiện là một tư duy sắc sảo, đằng sau mỗi sự thật là những tháng ngày kiểm chứng, tìm tòi, đằng sau mỗi tấm gương nhân ái, nhân văn là một trái tim nóng.

Theo ông Lê Quốc Minh, hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, những người làm báo vẫn bền bỉ với những chuyến đi, những trang viết và các tác phẩm phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia tiếp tục là dịp để nhìn lại một năm lao động sáng tạo của đội ngũ báo chí cả nước, đồng thời tôn vinh những tác phẩm xuất sắc.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, sau 20 mùa giải, Giải Báo chí Quốc gia đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp uy tín nhất của giới báo chí Việt Nam.

"Hai mươi năm ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà, hai mươi năm tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến. Giải Báo chí Quốc gia đã trở thành sự kiện chính trị - nghề nghiệp thường niên, góp phần khích lệ chúng ta giữ vững niềm tin vào con đường đã chọn và những giá trị mà người làm báo mang lại cho xã hội", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho 11 tác giả và nhóm tác giả đạt giải.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phía sau mỗi tác phẩm báo chí chất lượng là quá trình tìm tòi, kiểm chứng công phu, là tư duy sắc sảo và trách nhiệm xã hội của người cầm bút.

Ông Lê Quốc Minh cho rằng, trong suốt hai thập kỷ qua, Giải Báo chí Quốc gia đã tôn vinh nhiều tác phẩm điều tra, phản biện, bình luận, cũng như những câu chuyện giàu tính nhân văn, góp phần tác động tích cực đến chính sách và đời sống xã hội.

Tri ân những người làm nên giá trị của Giải Báo chí Quốc gia

Nhân dịp Giải Báo chí Quốc gia tròn 20 năm, ông Lê Quốc Minh gửi lời tri ân lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các ban, bộ, ngành đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để giải thưởng phát triển.

Đồng thời, ông bày tỏ sự trân trọng đối với các thành viên Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo qua nhiều nhiệm kỳ đã dành tâm huyết, trách nhiệm và sự công tâm trong việc tuyển chọn những tác phẩm xuất sắc.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dành sự tri ân sâu sắc tới đội ngũ những người làm báo cách mạng trên cả nước. "Các đồng chí không chỉ mang đến Giải những tác phẩm xuất sắc, mà còn mang đến hơi thở của cuộc sống, những chuyển động của đất nước, những trăn trở của xã hội và trách nhiệm công dân", ông nhấn mạnh.

Trao giải B cho những tác giả và nhóm tác giả đạt giải.

Theo ông Lê Quốc Minh, phía sau mỗi tác phẩm là hành trình lao động nghiêm túc, những nỗ lực thầm lặng trong điều kiện tác nghiệp nhiều khó khăn, là sự kiên trì theo đuổi đề tài và đầu tư công phu của từng tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí.

"Mỗi tác phẩm tham dự, dù đoạt giải hay không, đều là kết tinh của lao động sáng tạo đáng trân trọng, góp phần làm nên tầm vóc và sức sống của Giải Báo chí Quốc gia", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói.

Báo chí phản ánh toàn diện những chuyển động của đất nước

Theo Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, mùa giải năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều tác phẩm được đầu tư bài bản, phản ánh toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước trong năm 2025.

Nhiều tuyến bài tập trung vào các chủ đề lớn như cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó là các tác phẩm phản ánh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế; những vấn đề về quản lý đất đai, giáo dục, y tế, môi trường, an toàn thực phẩm, cũng như các chính sách phòng chống thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, ngoài các tác phẩm điều tra, phản ánh tiêu cực, mùa giải năm nay còn xuất hiện nhiều tuyến bài giàu tính nhân văn về người Việt thành công ở trong và ngoài nước; chân dung người lao động, trí thức, doanh nhân và nhà quản lý với cách tiếp cận mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trao giải Khuyến khích cho những tác giả và nhóm tác giả đạt giải.

"Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược; mạnh dạn chỉ ra những rào cản, điểm nghẽn cần tháo gỡ; đồng thời lan tỏa những câu chuyện chân - thiện - mỹ, bồi đắp niềm tin xã hội", ông nhận định.

AI tạo ra thách thức chưa từng có với báo chí

Đề cập đến bối cảnh truyền thông hiện nay, ông Lê Quốc Minh cho rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến báo chí toàn cầu cũng như báo chí Việt Nam trong thời gian qua.

Theo ông, AI đang làm thay đổi phương thức vận hành của các tòa soạn, hỗ trợ khai thác dữ liệu, phân tích thông tin, cá nhân hóa nội dung và tối ưu hóa quy trình sản xuất báo chí.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức rất lớn khi AI có thể tạo ra khối lượng khổng lồ văn bản, hình ảnh và âm thanh chỉ trong thời gian ngắn.

Ông đặt ra câu hỏi: Vai trò của báo chí sẽ ở đâu khi AI có thể tạo ra hàng triệu nội dung mỗi ngày; khi tin giả ngày càng khó phân biệt và các chiến dịch thao túng thông tin bằng AI có thể làm lu mờ nguồn tin chính thống?

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chính trong bối cảnh đó, báo chí chuyên nghiệp càng phải giữ vững những giá trị cốt lõi: "Trong kỷ nguyên bội thực thông tin, chúng ta càng phải giữ vững những nguyên tắc nền tảng đã làm nên uy tín của báo chí chuyên nghiệp, đó là mang đến cho xã hội những thông tin trung thực, khách quan, được kiểm chứng kỹ càng, có ích cho cộng đồng và xã hội".

Ông Lê Quốc Minh khẳng định, cốt lõi của nghề báo không chỉ là sản xuất thông tin mà còn là xác nhận thông tin, phân tích, lý giải và chịu trách nhiệm đối với thông tin, qua đó mang lại niềm tin cho công chúng.