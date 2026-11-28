Tại buổi kiểm tra, đại diện đơn vị vận hành thuỷ điện sông Ba Hạ cho biết, tổng lưu lượng nước về hồ hiện khoảng 560 m3/s, trong đó khoảng 380 m3/s qua tua-bin. Từ 13h ngày 28/11, nhà máy bắt đầu xả qua cửa xả đầu tiên với lưu lượng khoảng 78 m3/s; dự kiến từng bước tăng lưu lượng tùy tình hình thực tế.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, đơn vị đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh Đắk Lắk, vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, đồng thời hạn chế tối đa việc xả lũ vào ban đêm nhằm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến người dân vùng hạ du.

Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy trực tiếp kiểm tra việc tích nước, vận hành hồ thuỷ điện sông Ba Hạ.

“Đến 13h, kiểm tra, vận hành cửa đầu tiên là 78 m3/s, lưu lượng 78 m3/s là xả dần. Tối nay dự kiến xả 4 cửa, khoảng 390 m3/s và ban đêm sẽ hạn chế xả nhiều để bảo đảm vận hành êm nhất ở vùng hạ du, bảo đảm an toàn cho hạ du”, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông tin.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu đơn vị vận hành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lượng nước từ thượng nguồn, chủ động điều tiết hồ từ sớm, tránh để nước về dồn dập, buộc phải xả với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn.

Kiểm tra vận hành hồ chứa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc vận hành hồ chứa phải tuân thủ đúng quy trình, đồng thời nâng cao tính chủ động khi thời tiết diễn biến bất thường. Đơn vị vận hành cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời thông báo, cảnh báo để người dân vùng hạ du chủ động ứng phó. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

“Mình làm đúng quy trình, có thông báo đầy đủ nhưng bà con nhiều khi vẫn rất chủ quan. Đôi khi mình cũng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại về tài sản, nhưng làm sao để bảo đảm an toàn tuyệt đối về về người cho bà con", Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu.

Clip: Còi hú báo động bắt đầu xả lũ tại hồ thuỷ điện sông Ba Hạ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu đơn vị vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ tập trung cao độ, kịp thời báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh khi có diễn biến bất thường để triển khai phương án điều tiết theo quy định. Đồng thời, tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình, nghiêm cấm người dân bắt cá tại khu vực hạ lưu cửa xả, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.