Các địa phương phải duy trì chốt trực tại những điểm giao thông mất an toàn, nhất là vào ban đêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương ở khu vực Tuy Phước, Quy Nhơn và An Nhơn theo dõi sát diễn biến lũ, cảnh báo kịp thời và hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản.

Những hộ ở nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt phải được đưa đến nơi an toàn trước khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Lực lượng phường Hoài Nhơn Bắc sơ tán 60 người dân ra khỏi nơi ngập sâu.

Đồng thời, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc và xã Đề Gi tiếp tục rà soát những khu dân cư có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho các hộ đã sơ tán. Người dân chỉ trở về nhà khi khu vực đã bảo đảm an toàn.

Tại xã Canh Vinh, chính quyền được yêu cầu kiểm soát chặt việc đi lại qua cầu Bà Lương, cầu Ri và đèo Nha Sam, đồng thời chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ làng Canh Tiến nếu bị chia cắt.

Khu vực ngập sâu ở phường Hoài Nhơn Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước, các hồ xung yếu và những tuyến đê bị hư hỏng, đặc biệt là đê Vân Hội ở xã Tuy Phước; giao Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xử lý các điểm giao thông mất an toàn, trong đó có các đoạn ngập sâu trên Quốc lộ 1A qua phường Quy Nhơn Tây; Lực lượng quân đội, công an bố trí người và phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.