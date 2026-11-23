Ngày 23/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; lấy phòng ngừa là chính, chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ gian lận từ sớm, từ xa.

Theo đó, các quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá phải được rà soát, hoàn thiện; phân định rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân, tăng cường kiểm soát chéo, giám sát độc lập và lưu vết hoạt động tại những khâu có nguy cơ cao. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, tiếp tay, can thiệp trái quy định hoặc làm sai lệch kết quả học tập, thi cử; vi phạm phải được xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tại buổi làm thủ tục thi lại tháng 8/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai Chỉ thị trong toàn ngành; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ, bảo đảm phản ánh đúng năng lực, kết quả học tập của người học, không chạy theo thành tích. Ngành Giáo dục rà soát quy trình tổ chức các kỳ thi, kiểm soát chặt chẽ những khâu có nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu đổi mới việc giao chỉ tiêu xếp loại, đánh giá kết quả học tập, thi đua, khen thưởng theo hướng không tạo áp lực thành tích; không lấy riêng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá, khen thưởng tập thể, cá nhân. Đồng thời, rà soát nhu cầu, điều kiện thực tế để đề xuất trang bị camera giám sát, thiết bị rà soát kim loại, máy tính và các phương tiện cần thiết phục vụ công tác thi, kiểm tra, đánh giá, trước hết đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Công an tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn tại tất cả các khâu của kỳ thi, từ chuẩn bị, ra đề, in sao, bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi đến coi thi, chấm thi và phúc khảo. Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi tổ chức gian lận, mua bán, cung cấp hoặc sử dụng trái phép thiết bị, phần mềm, dịch vụ phục vụ gian lận.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ phòng, chống gian lận, nhất là hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ cao và phần mềm; rà soát, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý hoạt động quảng cáo, cung cấp, môi giới dịch vụ, thiết bị, phần mềm phục vụ gian lận trên không gian mạng. Thanh tra tỉnh chủ trì thanh tra trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá.

Đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục, đào tạo, Chỉ thị yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện về tính trung thực, khách quan, công bằng và liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học, thi, kiểm tra, đánh giá tại đơn vị.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải rà soát, hoàn thiện quy định về liêm chính học thuật, đạo đức nghề nghiệp; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi đạo văn, sao chép, thuê hoặc nhờ người khác làm bài, học thay, thi hộ, gian lận trong nghiên cứu khoa học và sử dụng trí tuệ nhân tạo trái quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh.