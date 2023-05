Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: An sinh trong những tháng tới sẽ rất gay gắt

Có tính toán cụ thể cho an sinh xã hội

Tại hội nghị, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.HCM có báo cáo về tình hình việc làm, an sinh xã hội. Trong đó có việc Công ty Pouyuen cắt giảm hơn 4.400 công nhân đợt 1 và đợt 2 cắt giảm hơn 1.200 người vào ngày 3/6. Do công ty có chính sách giải quyết thỏa thuận nghỉ việc cao hơn so với quy định pháp luật nên người lao động đồng thuận.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu (Ảnh: N.Vũ)

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu, tình trạng lao động bị cắt giảm nhiều nên Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cần phải phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức đào tạo nghề nâng cao, nghề mới cho công nhân. Muốn vậy, TP phải có chính sách chăm lo đời sống cho người lao động và có kế hoạch cụ thể về đào tạo nghề.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh: "An sinh trong những tháng tới sẽ rất gay gắt, thậm chí chúng ta phải nghĩ xem chúng ta có những chính sách gì giống như hỗ trợ thời COVID-19 không. Các đồng chí phải tính thêm, chúng ta phải dự báo và đi trước chứ để tới sẽ trở tay không kịp."

Chuẩn bị sẵn sàng để triển khai Nghị quyết mới

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, thời điểm này, tình hình thế giới còn nhiều biến động, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến TP. Do đó, TP cần tiếp tục quan tâm theo dõi sâu sát, dự báo, tính toán các kịch bản để không bị động, bất ngờ.

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền của TP.HCM quý I năm nay sụt giảm nhưng hiện đang có những chuyển biến tích cực, đáng mừng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, điều này cho thấy hiệu quả về phản ứng chính sách của Trung ương kịp thời; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân TP, tinh thần đoàn kết thống nhất quyết tâm. Công tác triển khai của hệ thống chính quyền khá cụ thể, phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ hơn, rạch ròi, giải quyết công việc nhanh hơn. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời đã động viên và giải quyết vướng mắc.

Chính quyền TP đã có trách nhiệm cao trong gặp gỡ đối thoại, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Nhiều vụ việc kéo dài hàng chục năm nhưng TP cũng đã tháo gỡ có kết quả.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng biểu dương các sở, ngành, UBND TP đã làm tốt công tác phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ để hoàn chỉnh nội dung trình Quốc hội về Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54: "Đến giờ này, những nỗ lực cố gắng đã nhận được sự ủng hộ cao của các ĐBQH, người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học ủng hộ… Điều quan trọng là chúng ta chuẩn bị khi Quốc hội ra quyết sách thì chúng ta triển khai như thế nào, đưa vào cuộc sống nhanh nhất có thể"./.