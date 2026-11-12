Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sơ tán dân kịp thời trong mưa lũ

Đến chiều 12/11, tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận thiệt hại về người do mưa lũ. Nước lũ đã làm gần 1.900 căn nhà bị ngập, cô lập. Trong đó, bị ngập nhiều nhất là phường Quy Nhơn Bắc với khoảng 1.600 căn. Các địa phương đã di dời, sơ tán 175 hộ với 516 người khỏi khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó, một số công trình đê điều, cầu, đường đã hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mưa lũ tiếp diễn. Đáng lưu ý là khu vực Vân Canh, thượng nguồn sông Hà Thanh và các vùng hạ du có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.

Nước lũ trên sông Hà Thanh đang dâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, rà soát đến từng khu dân cư, từng hộ ở nơi có nguy cơ ngập sâu, cô lập, lũ quét, sạt lở; chủ động sơ tán ngay người dân đến nơi an toàn, không chờ xảy ra sự cố mới triển khai.

Phương án sơ tán phải bảo đảm an toàn cả khi di chuyển và tại nơi tránh trú, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm.

Tại các ngầm tràn, đường ngập sâu, cầu yếu và vị trí có nguy cơ sạt lở, địa phương phải bố trí lực lượng kiểm soát liên tục 24/24 giờ, phân công và bàn giao ca trực cụ thể.

Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu không để xảy ra tình trạng trực hình thức, bỏ vị trí hoặc gián đoạn khi nước lên cao, đặc biệt tại khu vực Tuy Phước và Quy Nhơn thuộc hạ du sông Kôn, sông Hà Thanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm tra, xử lý các vị trí xung yếu trên tuyến đê Vân Hội, xã Tuy Phước; giám sát an toàn hồ chứa, vận hành điều tiết đúng quy trình và thông báo kịp thời cho người dân hạ du.

Sở Xây dựng khẩn trương đánh giá an toàn Quốc lộ 1D, đường vào làng Canh Tiến, cầu Suối Bà Lương để cảnh báo, phân luồng và khắc phục hư hỏng.