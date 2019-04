Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dừng họp để tiếp hàng trăm người dân

Ngày 9/4, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND Quảng Nam đã dừng cuộc họp đã xếp lịch từ trước để tiếp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hàng trăm người dân liên quan vụ mua đất ở thị xã Điện Bàn nhưng không được cấp số đỏ.

Nhiều ý kiến đặt ra đối với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi tiếp dân.

Đó là những người mua đất tại 3 dự án gồm: Bách Đạt 1, Hera Complex River Side và dự án 7B tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Những người này đến trụ sở UBND tỉnh để đăng ký gặp lãnh đạo trình bày một số vấn đề liên quan đến mua bán đất đai. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã hủy cuộc họp để tiếp người dân ngay tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tại đây, nhiều ý kiến cho rằng UBND tỉnh Quảng Nam cần giữ lại quy hoạch 1/500 của 3 dự án Bách Đạt An chứ không chuyển thành quy hoạch 1/2000 để đơn vị sớm có bìa đỏ cấp cho dân.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là buổi tiếp công dân thứ 2 trong vụ dân mua đất nhưng chưa có sổ đỏ tại dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh đã nhiều lần mời và làm việc với 2 doanh nghiệp là Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối dự án).

Ông Đinh Văn Thu khẳng định, 3 dự án là Bách Đạt 1; dự án 7B mở rộng và dự án Heara Comiplex Riverside của Bách Đạt An, tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc Quảng Nam đến nay chỉ mới có quy hoạch 1/500 chứ chưa có chứng nhận đầu tư, chưa đầu tư hạ tầng, chưa phê duyệt phương án bồi thường, chưa có quyết định xây dựng.

Người dân đề nghị giữ lại quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt

Vì thế, người mua cần phải nắm bắt thông tin đầy đủ trước khi mua đất, những giao dịch vừa qua giữa người dân, chủ đầu tư và Công ty giao dịch là chưa phù hợp, bởi vì đối với luật đất đai thì không giao dịch trên quy hoạch 1/500. Còn về quy hoạch 1/2000, không chỉ có 3 dự án Bách Đạt 1; dự án 7B mở rộng và dự án Heara Comiplex Riverside bị điều chỉnh mà có hàng ngàn dự án khác cũng bị điều chỉnh theo./.

Hoài Nam/ VOV-Miền Trung

